Volley, Prisma Taranto: lo scontro diretto con Padova vale doppio

Domenica 14 gennaio, alle 17.00, la Prisma Taranto sarà di scena alla Kioene Arena per sfidare un Padova il cui valore, almeno sulla carta, è simile a quello dei rossoblù: come evidenziato la classifica e l’incontro disputato al PalaMazzola lo scorso novembre. I veneti la spuntarono al tie break (22-25, 25-15, 25-20, 18-25, 16-18) in un match lungo e impegnativo. Nonostante le prestazioni di Gutierrez e Lanza, la Prisma Taranto perse lucidità, consentendo agli ospiti di ottenere due punti preziosi al quinto set.

Padova ha conquistato 4 vittorie, rimediando 9 sconfitte per un bottino totale di 10 punti, solo uno in più degli ionici. In Veneto milita l’ex capitano degli ionici Marco Falaschi, regista schierato in diagonale con il portoricano Gabi Garcia, approdato a Padova dopo la stagione a Civitanova. Al centro coach Cuttini schiera Crosato e l’olandese Plak, già visto e apprezzato durante l’ultimo europeo, in posto 4 Gardini e Desmet, con Porro e Cardenas a disposizione, il libero tedesco Zenger. Recentemente ha acquistato Tommaso Stefano, l’ex opposto rossoblù che sta recuperando dall’infortunio la scorsa stagione, per sostituire Guzzo finito in infermeria.

“In partite come quelle con Padova in trasferta i punti valgono doppio, dal momento che si tratta di uno scontro diretto per la salvezza. Quindi, mi aspetto una sfida aggressiva da parte nostra, dovremo esprimere con regolarità il nostro potenziale. Dopo la vittoria con Catania, è fondamentale mettere altro fieno in cascina, cercando di tenere a distanza la zona rossa della classifica”, dichiara capitan Alletti alla vigilia del match.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp