Volley C/F, Dinamo Molfetta: riparte la corsa alla vetta

Quattro squadre nei primi quattro posti della classifica. E’ questo il verdetto emesso dall’ultima giornata del Campionato Nazionale di Serie C Femminile girone A. Un dato non da poco che rende il torneo sempre più avvincente e incerto. Nessuna partita è scontata a questo punto della stagione che, tuttavia, la Dinamo CAB Molfetta sta affrontando rispettando le aspettative.

Nella mente di atlete, staff e pubblico c’è ancora l’emozionante partita di Trani che le ragazze in maglia arancio sono riuscite ad aggiudicarsi dopo cinque set combattutissimi. Rimane il rimpianto di non essere riuscite a conquistare i tre punti, che avrebbero permesso alle ragazze di coach Marzocca di mantenere, insieme all’ASD Zest, la testa della classifica, adesso distante soltanto un punto. Rimpianti che lasciano il tempo che trovano, perché domenica 14 gennaio il campionato torna con una nuova sfida, quella tra Dinamo CAB Molfetta e ASD Nelly Volley.

La sfida avrà luogo eccezionalmente al Pala Panunzio di Molfetta con inizio alle ore 16.30. Si tratta di un match scuramente alla portata della Dinamo, ma da non sottovalutare. Con 4 punti in classifica, le barlettane sono il fanalino di coda del campionato. La scorsa settimana, nella prima partita del 2024, hanno subito un’ ulteriore sconfitta per 0-3 ad opera della Citymoda Amatori Bari, così come all’andata la stessa Dinamo CAB Molfetta liquidò con lo stesso risultato al Paladisfida la squadra allenata da coach Filannino.

Quello che invece chiede Marzocca alle sue ragazze è maggiore cattiveria e determinazione, nonché un miglior approccio alla gara, un aspetto che è mancato a Trani nell’ultima uscita. Dopo la sosta natalizia torna anche la Serie D Dinamo con i ragazzi di Fabio D’Agostino impegnati in casa contro l’ASD Noha Volley & Sport. Sfida che andrà di scena domenica 14 gennaio alle ore 18 presso la Palestrina del Pala Poli con l’obiettivo unico di ritrovare il successo.

