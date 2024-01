Volley A2/M, Castellana riprende la sua marcia dall’Emilia Romagna

Riparte dall’Emilia Romagna il cammino della Bcc Tecbus Castellana Grotte nel campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile. Dopo la sconfitta interna alla prima giornata del girone di ritorno con Brescia e il rinvio della gara di Cuneo (che sarà recuperata il prossimo 24 gennaio), la formazione allenata da Simone Cruciani sarà impegnata domenica 14 gennaio 2024, alle ore 16, sul campo della Conad Reggio Emilia per quello che è anche il primo impegno agonistico del nuovo anno per i gialloblù.

Una ripartenza a tutti gli effetti che il club castellanese si augura possa portare i risultati attesi: penultima con 9 punti, a quattro lunghezze di distacco dalla quota salvezza attualmente rappresentata dal Pineto, la Bcc Tecbus Castellana Grotte affronterà al Pala Bigi una Conad Reggio Emilia che è undicesima in classifica (con 7 punti in più rispetto ai gialloblù), ma che è anche a secco di vittorie e punti dal 3 dicembre scorso (dopo la vittoria interna con Pineto, infatti, sono arrivate sei sconfitte consecutive).

Sia da una parte che dall’altra, insomma, c’è voglia di riscatto (anche se Castellana nello stesso periodo ha raccolto due successi in casa con Aversa e ad Ortona, entrambi al tie break, e ha giocato una gara in meno) in una partita che mette in palio punti pesantissimi per la salvezza e che storicamente riserva grande equilibrio.

Sono ben 18 i precedenti ufficiali tra Reggio Emilia e New Mater: bilancio in pareggio con 9 successi a testa. Sono 6 le vittorie emiliani e tre quelle pugliesi nei confronti disputati in casa della Conad (l’ultimo lo scorso anno ha visto trionfare i gialloblù al tie break).

L’incontro sarà diretto da Anthony Giglio di Trento e Luca Grassia di Frascati. È possibile seguire la diretta streaming sulla piattaforma www.volleyballworld.tv . Così come per tutte le altre gare della serie A2 maschile, non è necessario acquistare alcun abbonamento. Ulteriori informazioni sui canali social di New Mater Volley .

