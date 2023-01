Volley: Lawani si presenta, ‘Taranto opportunità incredibile’

Arrivato in Italia solo da qualche giorno, il ventiduenne francese Ibrahim Lawani ha le idee chiare sul lavoro da svolgere. Si dimostra impavido e determinato e, nonostante la giovane età, è consapevole di andare a disputare un campionato che ha sempre seguito e sognato.

Ibrahim ha accettato la sfida salvezza propostagli da Taranto senza battere ciglio. “È successo tutto molto velocemente – racconta Lawani una volta sbarcato in Puglia -. Lunedì sera ho ricevuto la chiamata da Taranto, il giorno dopo ero sul primo aereo in partenza da Parigi”.

OPPORTUNITÀ – “Giocare nel campionato italiano è una opportunità incredibile – continua -. Sono qui per aiutare Taranto a mantenere la categoria, è una sfida che ho accettato volentieri perché può rappresentare una crescita”.

CAMPIONATO ITALIANO – “Lo seguo da qualche anno perché trovo sia uno dei più importanti al mondo – aggiunge Lawani -. So che Taranto si è ben comportata anche nella scorsa stagione raggiungendo un’importante salvezza”.

OBIETTIVI – “Mi concentrerò su quello che so fare, non su quanto che potrebbe succedere. Ho sempre lavorato così e questo tipo di approccio non mi ha mai tradito. Non sarà facile, ma i miei obiettivi sono quelli della squadra: salvarsi e, perché no, andare oltre”, conclude Lawani.

