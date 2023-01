Serie A: Lecce-Salernitana, probabili formazioni

Le probabili formazioni di Lecce-Salernitana, in programma alle 20.45 di venerdì 27 gennaio allo stadio Via del Mare, ancora una volta sold out:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. Panchina: Bleve, Brancolini, Askildsen, Colombo, Tuia, Helgason, Banda, Gallo, Oudin, Persson, Maleh, Lemmens, Cassandro. All. Baroni.

Squalificati: nessuno. Diffidati: Di Francesco, Gonzalez, Umtiti. Indisponibili: Dermaku, Pongracic.

SALERNITANA (4-3-3): Ochoa; Daniliuc, Troost- Ekong, Bronn, Bradaric; Coulibaly, Bohinen, Vilhena; Candreva, Piatek, Dia. Panchina: Fiorillo, Sepe, Sambia, Bonazzoli, Botheim, Valencia, Radovanovic, Kastanos, Crnigoj, Nicolussi Caviglia, Lovato, Pirola. All. Nicola.

Indisponibili: Mazzocchi, Maggiore, Fazio, Gyomber. Squalificati: nessuno Diffidati: nessuno.

Arbitro: Massa di Imperia.

