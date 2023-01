Pallamano: Fasano, scontro diretto playoff con Pressano

Ultimo impegno prima delle Finals di Coppa Italia per la Sidea Group Junior Fasano, che ospiterà nella 5a giornata di ritorno della Serie A Gold il Pressano, quinto in classifica a due soli punti dal club capitanato da Flavio Messina. Il match, in programma nella palestra Zizzi alle 19.00 di sabato 28 gennaio, rappresenta un vero e proprio scontro diretto per la griglia playoff, con entrambe le compagini reduci da due vittorie esterne nell’ultimo week-end, che scenderanno in campo con il chiaro intento di conquistare l’intera posta in palio.

La gara d’andata si concluse con il successo per 27-28 dei biancazzurri, prima largamente in vantaggio poi quasi raggiunti in extremis dal team di Alessandro Fusina. Indubbiamente non sarà semplice ripetersi contro Loizos e compagni, come si evince anche dalle dichiarazioni di coach Vito Fovio: “Affronteremo una squadra forte e in forma, ulteriormente potenziata dall’ultimo arrivato Nacor Medina: ma se vogliamo disputare i playoff scudetto è fondamentale vincere questo incontro. Sarà una partita certamente difficile, ma abbiamo grande voglia di riscattare anche la prova di Fondi, non delle migliori nonostante la vittoria, e di riguadagnare fiducia anche in vista della Coppa Italia e dei successivi impegni di European Cup”.

Ad arbitrare la gara, che sarà trasmessa gratuitamente in diretta streaming su Eleven Sports, saranno Davide Schiavone e Luca Nicolella (con il commissario Gregorio Scisci). Completano il quadro del 18° turno le partite Cassano Magnago-Siracusa, Bolzano-Carpi, Merano-Romagna, Fondi-Rubiera, Sassari-Conversano e Bressanone-Campus Italia.

