Futsal A/F: Real Statte, con Rovigo sfatare tabù casalingo

Dopo il match di Coppa Italia con la Lazio, l’Italcave Real Statte deve solo concentrarsi sul campionato senza alcuna distrazione. E così, a partire dalla gara di domenica 29 gennaio (16.30) con Rovigo, le rossoblù non avranno altro obiettivo che conquistare punti importanti per la classifica.

Si torna al PalaCurtivecchi con l’obiettivo di sfatare il tabù gare interne: zero successi tra le mura amiche in questa stagione. Tre erano le assenti nel match con le laziali mercoledì scorso: Titova, Pascual e l’ultima arrivata Gea. Lo staff medico sta cercando di recuperarne almeno due, non semplice, ma fino all’ultimo si proverà. Al tempo stesso, le ioniche devono dare una sterzata in campionato, è il momento di alimentare classifica: 11 gare e 33 punti ancora a disposizione nella stagione regolare.

Il tecnico Tony Marzella spiega come la squadra giunge alla gara di domenica. “Abbiamo sicuramente una Pegue in più, sperando di poter contare su qualche recupero di infortunate. Sicuramente tutto il gruppo sta facendo tanto e sta dando il massimo. Adesso serve dare qualcosa in più: riduciamo gli errori e continuiamo ad esprimerci come abbiamo fatto in coppa Italia. Ci sono delle speranze in più, traduciamoli in fatti concreti”.

Per questa partita in panchina andrà Antonio Maggi, visto il secondo turno e ultimo di squalifica che dovrà scontare il trainer Marzella. Inoltre la società sta continuando a monitorare il mercato per cercare eventuali nuovi tasselli da aggiungere al roster.

