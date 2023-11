Volley: il tie break sorride a Padova, Taranto ancora sconfitto

Padova sbanca il PalaMazzola al tie break (22-25, 25-15, 25-20, 18-25, 16-18) dopo una sfida lunga e difficile, fotocopia del match precedente di Trento per modalità e dinamiche. Alla Prisma Taranto non sono bastate le prove e i numeri di Gutierrez e Lanza (rispettivamente 21 e 16 punti). Dopo aver perso il primo parziale, i padroni di casa vincono con più determinazione il secondo e terzo per poi perdere lucidità e concretezza soprattutto in attacco. Scambi lunghi e faticosi hanno portato l’ago della bilancia dalla parte degli ospiti, che portano a casa due punti preziosi. Tutto da rifare dunque per i rossoblù che conquistano un punto e tornano a guardare al campionato per la 4° giornata in trasferta a Monza.

”Purtroppo non siamo riusciti a capitalizzare il vantaggio riproponendo lo stesso copione di Trento – dice il libero Marco Rizzo -. Dobbiamo sederci a tavolino e rivedere tutte le scelte che sono state fatte. Dobbiamo essere più pronti e lucidi in partite come queste, ora ripartiamo con attenzione perché il campionato non ci aspetta”.

IL MATCH: Taranto parte con De Haro-Russell in diagonale, Alletti-Jendryk al centro, Lanza-Gutierrez in posto 4, Rizzo libero. Padova schiera Falaschi e Gabi Garcia in diagonale, Gardini e Desmet in 4, Plak e Crosato al centro, libero Zenger.

Padova si porta in vantaggio 2-5 con Garcia. Taranto risponde con un ottimo Lanza, Alletti mette a terra l’8-12. Jendryk in primo tempo si assicura il 9-13, poi Russell firma il 10-13 guadagnando il 12-15, poi il 13-16 e il 14-16. Gardini conquista il 14-17, poi ancora Russell 15-17. Plak batte out e regala il 17-19. Desmet mette a terra il 17-20, poi Garcia sbaglia il servizio. Lanza in pipe mette a terra il 19-21. Jendryk viene murato per il 19-22. Lanza firma in parallela il 20-22. Plak sbaglia il primo tempo 21-23, poi De Haro sbaglia il servizio. Lanza sbaglia il servizio e regala il 22-25.

Nel secondo set parte forte la Prisma, con Gutierrez sugli scudi, e Jendryk che firma il 7-2. Coach Cuttini fa un doppio cambio. Russell viene murato per il 9-4. Gardini attacca out e la Prisma si aggiudica l’11 punto. 11-5. Jendryk firma il 13—7 e costringe coach Cuttini a chiamare il primo time out. Al rientro Jendryk mura Plak. Desmet sbaglia il servizio 17-11. Gutierrez in pipe si aggiudica il 18-11. Ace di De Haro 20-12. Entra Cardenas ma il gap è ampio, 23-15. Chiude 25-15 la Gioiella Prisma.

Il terzo set parte subito equilibrato: è punto a punto 11-11, Sala subentra a Russell, la Gioiella conquista il 14-13. Lanza firma il break del 15-13. Sala allunga con una bella diagonale 16-13. Garcia spara out 18-14, poi Sala firma il 19-14. Lanza fa mani out per il 20-16. Plak fa invasione e conquista il 21-17. Lanza mura Gardini per il 25-20.

Nel quarto set partono bene gli ospiti ma Sala fa ace per il 3-4. Padova allunga 3-8. Sala firma il 4-8. Anza mura Desmet, 5-8. Lanza firma il 6-9. De Haro fa ace 8-10. Padova allunga ancora con Plak 9-13, poi Gutierrez firma il 10-13. Una bella difesa di Rizzo e poi Gutierrez permettono il punto dellì11-13. Gutierrez viene murato, poi si riscatta 12-15. Lanza subiscem in ricezione e Padova prende il largo 12-18, subentra Raffaelli a Lanza. Gutierrez mura Garcia per il 14-18. Poi sbaglia la battuta Gardini si aggiudica il 15-22. Un primo tempo non riuscito decreta il 25-18.

Il primo punto del tie break va ai padroni di casa, poi Desmet pareggia i conti. Gutierrez firma il 2-2. Jendryk mantiene la parità 3-3.Un attacco out di Garcia decreta il 5-4. Padova ribalta tutto 5-6. Lanza conquista il 6-6. Gutierrez per il 7-7. Gargiulo mura Gardini ed è 8-7 al cambio campo. Lanza in pipe 9-7. Gutierrez firma il 10-8. Russell mura Desmet, 11-8. Plak fa ace per l’11-11.Gutierrez firma il 12-11. Russell fa ace 13-11.Gutierez fa mani out, poi sbaglia la battuta e manda ai vantaggi. Padova si aggiudica il tie break 16-18.

PRISMA TARANTO-PADOVA 2-3 (22-25, 25-15, 25-20, 18-25, 16-18)

GIOIELLA PRISMA: Gargiulo, Alletti 3, Rizzo, Trinidad 3, Lanza 16, Jendryk 11, Sala 4, Russell 10, Bonacchi, Gutierrez 21, Raffaelli, NE Paglialunga Ekstrand Luzzi. All. Mastrangelo.

PALLAVOLO PADOVA: Gardini 16, Falaschi 3 Plak 10, Guzzo 1, Garcia 9, Cardenas 1, Desmet 16, Porro 3, Crosato 11, Taniguchi, Zoppellari, Guzzo, ne Truocchio.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp