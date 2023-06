Volley: Giovanni Pisapia, medico specializzato per Prisma Taranto

Un altro importante membro del personale medico di Gioiella Prisma è il dottor Giovanni Pisapia, che è a disposizione della squadra durante la stagione.

Giovanni Pisapia è specializzato in Ematologia e Oncologia e si occupa della medicina generale degli atleti durante tutto l’anno, collaborando con la società per il benessere della squadra. Presente a tutte le partite casalinghe al PalaMazzola, è non solo un medico, ma anche uno dei primi tifosi di Gioiella Prisma.

“Quest’anno è andato bene grazie alla collaborazione collettiva di tutto il personale medico – dichiara Pisapia -. Per il prossimo anno mi aspetto di non dover lottare per la salvezza come è successo verso la fine della stagione, perché anche noi dietro le quinte spendiamo molte energie e ci auguriamo il meglio per la squadra, prima di tutto come appassionati e sostenitori dei colori. Sono lieto di vedere che grazie al mercato condotto dalla dirigenza e dal direttore sportivo Vito Primavera, abbiamo una squadra di tutto rispetto e speriamo di ottenere risultati gratificanti per tutti. Sarebbe ideale avere anche un po’ più di pubblico durante l’anno; la gente deve essere sensibilizzata perché lavoriamo per uno sport molto bello in cui non ci sono cose “triviali”. I bambini e le famiglie possono venire tranquillamente a vedere le partite; sono eventi che vanno seguiti e valorizzati. Non abbiamo mai smesso di comunicare con la dirigenza, considerando gli interventi richiesti durante questo torneo internazionale al PalaMazzola. Ho sempre mantenuto ottimi contatti con tutti, soprattutto con Stefano De Luca e Vito Primavera, che sono dirigenti veramente di altissimo livello. Insieme alla Presidenza, formano una squadra con cui è sempre un piacere lavorare e collaborare”.

