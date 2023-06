Volley: Grottaglie, confermato capitan Alessio Fiore

Il Volley Club Grottaglie e il suo capitano continuano il loro cammino insieme: la società della città delle ceramiche ha confermato Alessio Fiore. Non servono molte presentazioni per un giocatore come il laterale tarantino: una lunghissima carriera nelle serie maggiori, con oltre trecento presenze in Serie A, fanno di Fiore una autentica leggenda del movimento ionico.

Fiore, arrivato al Pala Campitelli lo scorso anno, ha guidato i suoi alla conquista del primo, storico, playoff per la Serie A3. Grandissime abilità tecniche e grande carisma fanno di Alessio un leader naturale e un esempio per tutto il gruppo, specie i più giovani.

Le prime parole di Fiore: “Sono carico, voglio cancellare quel filo di amarezza che ci ha lasciato l’epilogo della scorsa stagione. Dobbiamo impegnarci sin dal primo giorno per avere un’altra possibilità ai playoff e per cercare di ripetere quanto di buono fatto l’anno scorso. Dobbiamo sognare e lavorare per raggiungere il nostro obiettivo. Dobbiamo imparare dagli errori commessi l’anno scorso per fare in modo che non capitino. A livello personale è stato un successo: la nuova esperienza e la nuova categoria sono stati un bel banco di prova. Ci sarà da lavorare e soffrire per vincere mettendo in contro che se non ci sono difficoltà non c’è crescita, né del singolo né del gruppo. Ho grande voglia di riprendere e perseguire i nostri obiettivi”.

Il commento del Direttore Generale del Volley Club, Mimmo Lenti: “Era impossibile pensare una squadra senza Alessio, dopo il grande contributo in campo e fuori che ha portato alla causa. Stiamo parlando di un giocatore di valore assoluto, uno dei più forti dell’intero campionato e per noi è la naturale pietra angolare del gruppo. Il nostro progetto per imporsi ai vertici e per combattere per i playoff parte proprio dal suo ingaggio nella scorsa stagione, sono certo farà divertire il pubblico e darà una mano allo staff nel guidare tutto il gruppo. A tal proposito stiamo lavorando per costituire un roster di tutto rispetto che possa ripetere la straordinaria stagione dello scorso anno“.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp