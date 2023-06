Volley C/F: Aurora Brindisi, confermata Federica De Toma

Ancora una conferma di grande valore per l’Aurora Volley Brindisi che ha trovato l’accordo per la stagione 2023-24 con Federica De Toma. La 32enne giocatrice nativa di Barletta arrivata sul finire del girone di andata, dopo un breve periodo di ambientamento è stata protagonista di un ottimo finale di stagione risultando una delle migliori atlete della squadra.

Attaccante di grande fisico (è alta 187 cm) dotata di un braccio potente e preciso è in possesso anche di grande esperienza come dimostrano le svariate stagioni disputate tra la B1 e la B2.

Adesso dopo aver messo nero su bianco Federica è pronta a lanciarsi nella sua seconda stagione con la squadra brindisina. “Sono molto contenta di giocare ancora a Brindisi, città in cui mi sono subito sentita a casa. Sono inoltre profondamente grata alla società per la fiducia mostrata nei miei riguardi e farò di tutto per ripagarla sul campo” – sono le sue prime parole – “La società ha un progetto molto ambizioso e sono consapevole che quest’anno dovremo fare di più della scorsa stagione per raggiungere gli obiettivi prefissati.” L’attaccante barlettana poi fa un appello ai tifosi di volley brindisini. “Chiedo al pubblico, alle famiglie, e ai tifosi che spero riempiranno gli spalti del nostro palazzetto di accorrere numerosi anche quest’anno perché ci sarà tanto bisogno del loro caloroso supporto e perché insieme a loro vincere sarà sicuramente più bello.”

