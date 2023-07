Volley: Club Grottaglie, confermato Antonazzo

Una storia decennale che continua: il Volley Club Grottaglie e Davide Antonazzo proseguiranno il loro cammino insieme. Antonazzo, nato a Grottaglie e cresciuto proprio nel settore giovanile del Volley Club Grottaglie, è rientrato alla base tre stagioni fa, contribuendo immediatamente a conquistare la promozione in Serie B.

Dopo le esperienze in Serie B a San Giustino e Roma, Antonazzo, classe 1995, da quando è rientrato a Grottaglie si è imposto da subito come uno dei giocatori più dominanti della categoria, suscitando l’interesse di parecchi addetti ai lavori.

Queste le prime parole di Davide: “Sono contento, rappresentare in campo la propria città dà sempre una motivazione particolare per fare bene. Siamo una società in grande crescita e vogliamo toglierci parecchie soddisfazioni. La squadra è competitiva e possiamo fare molto bene. Spero che il sostegno dei tifosi possa crescere sempre di più e mi aspetto di vedere un palazzetto sempre più bollente”.

Commenta la riconferma di Antonazzo il Patron del Volley Club, Giuseppe Quaranta: “Davide c’è sempre stato ed è particolare averlo con noi nella stagione del decennale: a livello tecnico le prestazioni che ci ha regalato costantemente non necessitano troppi commenti, è uno dei tre-quattro giocatori più forti nel ruolo. Davide, sopratutto, è un esempio per tutti i ragazzi grottagliesi che vogliono provare a fare sport ad alto livello, gestire la sua carriera ad alti livelli insieme a lui è stata una palestra importante per tutti noi per poter sviluppare, negli anni, un programma giovanile solido”.

