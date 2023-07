La Nazionale di pallavolo gioca su Antenna Sud

Il grande volley internazionale sbarca su Antenna Sud con il “Trofeo dei 2 mari” nel quale sarà impegnata la nazionale italiana seniores B, allenata dal francavillese Vincenzo Fanizza.

Gli azzurri saranno protagonisti del quadrangolare con Olanda, Giappone e Tunisia da martedì 4 a giovedì 6 luglio, tra il PalaMazzola di Taranto e il Palasport di Francavilla Fontana.

Il primo appuntamento è questa sera, alle 20,30, con la sfida tra Italia e Olanda, mentre mercoledì 5 luglio gli azzurri scenderanno di nuovi in campo, sempre alle 20,30 e sempre al PalaMazzola di Taranto contro il Giappone.

L’ultimo impegno per l’Italia è in programma giovedì 6 luglio al Palasport di Francavilla Fontana, con il match contro la Tunisia.

Le partite saranno trasmesse su Antenna Sud Extra, canale 92 del digitale terrestre ed in streaming su www.antennasud.com al seguente link https://www.antennasud.com/streaming-92/

Tre appuntamenti che avvicinano la nazionale italiana all’appuntamento con le Universiadi in Cina e confermano Antenna Sud e il Gruppo Editoriale Distante la casa dello sport del sud.

