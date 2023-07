Brindisi, ufficiale: Cerri nuovo ds, Di Bari nuovo direttore esecutivo

Il Brindisi ha affidato ufficialmente il ruolo di direttore sportivo a Massimo Cerri, ex Alessandria, Catanzaro, Piacenza, Cosenza e Monopoli, e il ruolo di direttore esecutivo e coordinatore della segreteria generale a Michele Di Bari che nel recente passato è stato a capo della segreteria generale del Pordenone in Serie B e componente della segreteria del Torino nella massima serie, oltre ad aver maturato esperienza in Lega Pro con Ancona, Fermana, Virtus Francavilla e Aprilia. Entrambi verranno presentati Giovedì 6 Luglio alle ore 18.30 presso la Sala Stampa dello Stadio “Fanuzzi”.

