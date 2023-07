Brindisi: Mario Bassi non è più responsabile del settore giovanile

Mario Bassi lascia la carica di responsabile del settore giovanile del Brindisi. A comunicarlo è stato lo stesso Basso attraverso un post su Facebook: “Siamo giunti al termine di questa stagione sportiva piena di soddisfazioni con la consapevolezza di aver dato il massimo nonostante le piccole risorse e i pochi spazi a disposizione dei ragazzi. Un ringraziamento va a tutto lo staff che si è dimostrato qualificato e professionale ed a tutti i genitori che hanno riposto in noi fiducia nell’affidarci i propri figli. Lascio questa società con la speranza che chi arriverà a ricoprire il difficile ruolo di responsabile del settore giovanile farà di tutto per mettere in primo piano i ragazzi del territorio e portarli in prima squadra, cosa che quest’anno non è stato possibile se non per il 3^portiere Cristiano Auro, al quale è stato privato di fare l’esordio”, ha scritto Mario Bassi.

Una situazione, quella del settore giovanile biancazzurro, che sembra preoccupare i genitori dei giovani calciatori, i quali hanno affidato a un comunicato stampa i loro timori: “I genitori dei ragazzi che fanno parte del settore giovanile del Brindisi calcio sono preoccupati per il silenzio della società sul loro immediato futuro. Nessuna notizia è arrivata dalla società e dal direttore Mario Bassi. I ragazzi hanno finito i loro rispettivi impegni e ad oggi non si sa cosa accadrà e se faranno parte del progetto Brindisi per la prossima stagione. Ricordiamo che tutte le società hanno incominciato Open day e noi vorremmo conoscere almeno il loro programma”, conclude la nota.

