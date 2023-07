LECCE – Ufficialmente presentato alla stampa Roberto D’Aversa: il nuovo tecnico del Lecce si è detto carico e motivato in vista dell’immediato futuro. Queste le sue parole:

“Ci tengo, in primis, a ringraziare tutti: dal presidente alla società tutta. Sono felice di essere il rappresentate di un club così importante: dopo un anno e mezzo a casa, non vedo l’ora di rimettermi al lavoro. Quando è arrivata la chiamata, non ci ho pensato due volte prima di accettare”. D’Aversa ha anche messo in risalto quelli che saranno i suoi principi tattici: “Il 4-3-3 sarà la base, ma la variante che può esserci è sul vertice alto o sul vertice basso. Può diventare anche un 4-2-3-1 in base all’avversario che andremo ad affrontare”.

I suoi programmi: “La squadra ha raggiunto obiettivi importanti negli ultimi anni, bisogna aumentare questo aspetto. La determinazione non deve mai mancare in una squadra come la nostra”.

