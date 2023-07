Cerignola, tra Tisci e le prime strategie di mercato

CERIGNOLA – Il Cerignola ha scelto, sarà Ivan Tisci il nuovo allenatore. Il tecnico verrà annunciato, e forse presentato, oggi in una conferenza stampa indetta presso il Grieco Hotel alle ore 19. L’ex Fasano firmerà probabilmente un biennale e sarà la grande scommessa della società ofantina. Il Cerignola comincia a scaldare i motori anche sul mercato. È arrivata la firma di Giuseppe Fares, portiere classe 2002 cresciuto nell’Audace. Proprio per la porta potrebbero esserci dei movimenti importanti: tra i profili seguiti ci sarebbe Andrea D’Aniello, portierino del Pescara. I gialloblù faranno parecchio minutaggio, per questo andrà valutata la posizione di Umberto Saracco, in scadenza tra un anno, l’ex Andria potrebbe essere uno degli elementi in uscita. In difesa, ormai da mesi, piace Marco Bosisio, giovane centrale del Bari. Spunta anche il nome di Lorenzo Coccia, classe 2002 del Modena, nell’ultima stagione in prestito alla Carrarese. Per quanto riguarda il mercato in uscita, la strategia è chiara. La volontà è quella di puntare sull’ossatura che tanto bene ha fatto nell’ultimo campionato. Resterà soltanto chi avrà voglia di contribuire ancora al progetto, nessuno sarà trattenuto con la forza ma le cessioni dei pezzi pregiati verranno prese in considerazione soltanto davanti ad offerte irrinunciabili. In particolare, uno dei mattoncini dal quale il Cerignola vorrebbe ripartire è Galo Capomaggio: il club è intenzionato a tenere il giocatore, i prossimi giorni potrebbero essere decisivi. L’argentino, considerabile un top della categoria, è seguito da diverse squadre. Bisognerà capire se anche Giancarlo Malcore farà parte dell’Audace che verrà: andranno valutati i margini del rinnovo, ma per il club non è incedibile. L’ex Carpi ha diverse offerte importanti, su tutte quella del San Marzano, ambiziosa società di Serie D pronta a mettere sul tavolo cifre considerevoli. Malcore piace, inoltre, anche a Triestina e Lumezzane. Altro nome al centro delle prime indiscrezioni estive è quello di Michele D’Ausilio, corteggiato dall’Ascoli, nonostante non ci siano ancora contatti tra le società. Si tratta di movimenti sotto traccia, discorsi ancora alle fasi iniziali. Saranno settimane bollenti, il Cerignola intanto è pronto a ripartire da Ivan Tisci.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp