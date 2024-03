Volley C/F, Dinamo Molfetta: ko indolore nell’ultima di regular season

Con il pass per i playoff già in tasca, termina con un insuccesso la regular season della Dinamo CAB Molfetta sconfitta per 1-3 dal Citymoda Amatori Bari. 39 i punti conquistati dalle ragazze di coach Marzocca in questo campionato e un piazzamento che permette alla società arancio di continuare a sognare. Una regular season disputata al meglio, con determinazione e tanto spirito di sacrificio.

Contro le baresi la sconfitta è indolore con un primo set in cui si è vista la vera Dinamo capace di approcciare ben la gara. Alla lunga, tuttavia, la squadra è calata e l’avversario ne ha approfittato.

Nel primo set, come sottolineato, le ragazze di Franco Marzocca partono bene con un primo doppio vantaggio sulle baresi che indirizzano la Dinamo sul binario giusto. La risposta dell’Amatori arriva di lì a poco e raggiungono il pareggio sul 5-5. Al vantaggio arancio firmato Mastropasqua, arriva la risposta delle ospiti che pareggiano nuovamente i conti e si portano per la prima volta avanti approfittando di un momento di black out delle ragazze in maglia arancio.

La risposta non tarda ad arrivare grazie agli attacchi vincenti del muro Mastropasqua/Parisi e poco dopo di Lazzizzera. Il pareggio della Dinamo arriva con Fracchiolla sull’11-11. La Dinamo macina gioco, controsorpassa le avversarie e accumula un vantaggio di 4 punti sul 19-15. Sul finale una bella azione corale permette a Lazzizzera di realizzare il 24esimo punto e successivamente di chiudere il primo set sul 25-19. L’Amatori Volley non ci sta, si riorganizza e sferra l’attacco nel secondo set.

Il doppio vantaggio Dinamo (Fracchiolla dalla seconda Lisena e Parisi si servizio) viene neutralizzato dalle baresi che raggiungono il pari sul 2-2 per poi incrementare il vantaggio sul 2-5. La Dinamo sembra in difficoltà e l’Amatori ne approfitta portandosi dapprima a +4 e poi a +6 sul 4-10. Ci provano Parisi e Lazzizzera a colmare il gap e poco dopo Cosentino e Cervelli per una scossa che non arriva.

Marzocca prova a cambiare le carte mandando in campo Zakrajsek, Sancilio e Abbattista, ma il finale del set è già scritto: l’Amatori si aggiudica il secondo parziale per 18-25. Il terzo set è stato, probabilmente, il più combattuto, a cui va dato all’Amatori il merito di averci creduto di più. Le baresi si portano subito avanti sull’1-4, ma vengono raggiunte sul 5-5 dalle arancio grazie a Parisi, Cervelli e Fracchiolla.

L’equilibrio tra le due squadre permane sino al 13-13 quando a prendere le redini del gioco sono proprio le padrone di casa. Quattro i punti di vantaggio delle arancio che, sul 17-14, si spengono. L’Amatori mostra più determinazione, accorcia le distanze, raggiunge il pareggio sul 17-17 e poi piazza il colpo vincente che vale il 21-25 e il vantaggio nel conteggio dei parziali. Il quarto ed ultimo set ha poca storia.

Si apre in equilibrio, ma è sempre l’Amatori a tenere il pallino del gioco. Dopo il 3-3 firmato Cervelli e Fracchiolla, le baresi vanno in fuga piazzando un +5 che lascia poche speranze di rimonta. Eppure la Dinamo non si dà per vinta, almeno nella fase centrale del set. Raggiunge il pareggio sul 11-11 con Mastropasqua e Fracchiolla, ma successivamente molla. L’Amatori va di nuovo in fuga, aggiudicandosi anche il quarto set per 16-25 e il match per 1-3.

Una sconfitta, come dicevamo, indolore ai finì della già acquisita qualificazione ai playoff, analizzata nei particolari dal coach Franco Marzocca al termine della gara. «Altra partita dove approcciamo bene e poi, non riusciamo a reggere il confronto con l’avversario – ha commentato -. In questa partita, però, ci sono stati scambi più lunghi dove siamo riusciti a reggere il confronto e a vincere molti scambi di questo tipo. Sto vedendo crescere la squadra, negli ultimi allenamenti».

In settimana si conosceranno le prossime avversarie della Dinamo e il relativo calendario. Successo interno per i ragazzi della Serie D Dinamo che battono al tiebreak l’ASD GSAtletico (21-25; 25-16; 21-25;25-19; 15-12).

Soddisfazione ha espresso a fine gara il coach Fabio D’Agostino. « È stata una bella partita, combattuta e giocata su buoni ritmi. Siamo partiti un po’ contratti, peccando di diverse imprecisioni e disattenzioni nelle prime fasi del match, subendo un avvio aggressivo dei nostri avversari – ha sottolineato -. Con il susseguirsi delle azioni siamo riusciti a scioglierci, giocando a tratti anche una bella pallavolo nonostante un avversario molto forte a muro e in difesa, che ci ha costretto per tutta la gara agli straordinari in attacco. Nel terzo set abbiamo continuato sulla falsa riga del set vinto, fin quando l’infortunio di Francesco, nella fase finale del set, ha spezzato il buon ritmo sul quale viaggiavamo in tutti i fondamentali e non siamo stati bravi a rimanere sul pezzo. Ottima la reazione nel quarto e nel quinto set dove i ragazzi ce l’hanno messa tutta per superare la difficoltà del momento e portare a casa due punti fondamentali per la classifica».

Nella prossima sfida i ragazzi della Dinamo affronteranno sempre in casa la SSD Carbonara Volley in programma domenica 10 marzo alle ore 18 presso la Palestrina del Pala Poli.

