Volley F, PPV Fasano U14 conquista la vetta del girone

Le giovanissime atlete U14 della Pantaleo Podio Fasano battono le coetanee dell’Athena Club Cisternino al termine di un match lunghissimo, dinanzi ad un pubblico delle grandi occasioni. Salvemini pieno in ordine di posto e molto caloroso nei confronti di entrambi roster che si sono affrontati senza risparmio di energie e con grande grinta.

Match molto equilibrato nei primi due set della gara che ha visto le due compagini gareggiare punto a punto segno di una gara molto equilibrata tra due compagini divise in classifica da un solo punto. Nel terzo set le fasanesi allenate da coach Katia Irlando ritrovano la giusta consapevolezza della loro forza mettendo a segno un ottimo break di vantaggio che vale il 2-1 provvisorio.

Nel quarto e ultimo set le gialloblu fasanesi partono molto bene tranne poi subire il ritorno delle avversarie molto brave a in battuta. Lo spirito e la grande determinazione delle padrone di casa però, spinte da un pubblico molto caloroso, ristabiliscono le distanze chiudendo definitivamente il match.

Una vittoria che permette alle giovanissime del presidente Renzo Abete di balzare in testa alla classifica definitiva del Girone G della Fase Regolare del campionato U14 femminile. Vittoria Finale che permetterà alle ragazze fasanesi di affrontare i prossimi turni nella miglior condizione possibile.

“Sono molto contenta di come è andata questa prima parte del campionato le ragazze sono state molto brave e anche oggi dinanzi ad un grande pubblico hanno risposto molto bene. Negli allenamenti che facciamo in settimana stiamo cercando di capire come superare i nostri limiti e come affrontare le nostre emotività”, afferma coach Katia Irlando.

Una vittoria frutto anche di un grande gruppo “Siamo contentissime per questa vittoria e per tutto il lavoro che abbiamo fatto in questa stagione. Un emozione molto importante per noi e per la nostra giovane età. Dopo il pareggio delle nostre avversarie, come tutte le atlete, abbiamo avuto qualche tentennamento ma siamo riuscite a recuperare subito la concentrazione. Siamo felicissime per il risultato conseguito dinanzi ad un grande pubblico che ci piacerebbe avere in tutte le gare”, dichiara il capitano Noemi Laguardia.

Pantaleo Podio Volley Fasano U14-Athena Club Cisternino U14: 3-1

(27-25/ 23 – 25/ 25 – 16/ 25-17)

Pantaleo Il Podio Volley Fasano U14: Martellotta, Bucca, Laguardia, Sibilio, Montanaro, Rubino, Longo, Legrottaglie, Cofano, Rosiello, Lomartire, Ancona, Laera, Salerno. All. Irlando.

Athena Club Cisternino U14: Cardellino, Cecere, Del Vecchio, Fragnelli, Galasso, Leo, Macchitella, Palumbo, Semeraro A., Semeraro S., Spalluto. All. Giacovelli.

Arbitri: Giuseppe Catapano.

Classifica finale Under 14 Femminile Fase Regolare – Girone G: Pantaleo Podio Volley Fasano 34; Athena Club Cisternino 32; Mare Gioioso FenixMonopoli 24; Zero 5 Castellana Grotte 16; Trasporti 49 NVP 14; Dwel FenixMonopoli 12; Medical Calò Living 2.

