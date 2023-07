Volley C/F: Aurora Brindisi, Garaguso completa il reparto centrali

Sarà l’esperta Rossella Garaguso a completare il reparto delle centrali dell’Aurora Volley Brindisi. La società brindisina ufficializzando l’ingaggio della giocatrice di Manduria incrementa il proprio organico arricchendolo con una atleta esperta e versatile.

Giocatrice con una lunga militanza sui campi di volley, Rossella è una centrale atipica avendo delle spiccate caratteristiche difensive. Inoltre le sue doti di adattabilità le consentono di essere schierata proficuamente anche come opposta o laterale.

Rossella inizia la propria carriera esordendo in serie D con il Sava. L’anno successivo si trasferisce ad Oria dove fa il suo debutto in Serie C cogliendo anche la prima delle tante promozioni ottenute nel suo percorso sportivo.

Da evidenziare i campionati di B1 disputati con Pescara, Porto Recanati e Firenze e soprattutto quello di serie C con l’Assi Manzoni Brindisi culminato con la promozione in B2 e la conquista della Coppa Puglia. Per la centrale pugliese anche esperienze con Mesagne (C), Taranto (B2) e l’ultima con Fasano in serie C nella stagione 2020/21.

La nuova giocatrice biancazzurra fa dello sport un componente fondamentale della sua vita: beach volley, padel e allenatrice di volley giovanile sono le altre attività che ha svolto parallelamente alla sua carriera di pallavolista. Ma quando è il primo amore a chiamare non si può dire di no.

“Sono stata molto felice della chiamata dell’Aurora. E’ una società seria e ben organizzata della quale conosco personalmente dirigenti e tecnici – esordisce la giocatrice manduriana -. Tornare a disputare un campionato di categoria è una sfida molto stimolante per me, e il punto di ripartenza non poteva essere che Brindisi, città dove ho disputato la stagione più bella e coinvolgente della mia carriera”.

In campo e nello spogliatoio Garaguso sarà chiamata a mettere a disposizione del gruppo oltre alle doti tecniche anche quelle umane. “Atleticamente mi sento pronta a dare il mio contributo alla squadra, ma principalmente sarò al servizio del gruppo per renderlo più unito. Sono sempre stata una atleta che “fa spogliatoio”, anche facendo qualche battutina scherzosa. Lavorare con il sorriso sulle labbra è più bello”.

Rossella non vede l’ora di potersi tuffare in questa nuova avventura e non nasconde un po’ di emozione. “Sono emozionata solo al pensiero di cominciare la preparazione, respirare l’aria del campo, conoscere le mie nuove compagne di squadra. Ho visto che la società ha messo su un gruppo di giocatrici giovani e forti. Ci sono tutti i presupposti per fare un campionato di vertice che possa richiamare sugli spalti il pubblico brindisino. Lo stesso pubblico che conosco bene e che mi è rimasto nel cuore”, conclude la neo giocatrice biancazzurra.

