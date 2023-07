Volley B/M: Turi, conferme per capitan Scio e Dammacco

Continua il matrimonio iniziato nella stagione 2019-2020 tra lo schiacciatore castellanese Fabio Scio e l’Arre’ Formaggi Turi. L’atleta classe 1993, nel suo palmares una promozione in A1 con la New Mater, sarà anche nel prossimo campionato una freccia a disposizione nell’arciere biancoazzurro di mister Beppe Spinelli. Per il numero 8 quinta stagione consecutiva, la quarta da capitano con la nostra maglia.

Anche nella prossima stagione sarà Alessandro Dammacco, classe 1988, il libero dell’Arre’ Formaggi Turi. Giocatore con diversa esperienza sui campi di B, cresciuto nel vivaio della sua Noicattaro, è alla sua sesta stagione alla corte del presidente Domenico D’Aprile e del d.g. Daniele Marotta mentre il suo primo approdo in biancoazzurro risale alla stagione 2017/2018. Il numero 6 turese è pronto e determinato a dare il suo contributo in campo e nello spogliatoio biancoazzurro.

