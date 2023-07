Volley C/F: Dinamo Molfetta, Serena Abbattista ancora in maglia arancio

Qualità tecniche indiscutibili al pari di quelle umane. Elemento fondamentale nello spogliatoio arancio, nonché esperienza e tanta professionalità. Premesse doverose per annunciare la riconferma di Serena Abbattista, classe 1991, 161 cm di altezza, ruolo di palleggiatrice. Si tratta dell’ennesima stagione in maglia arancio che Abbattista è pronta ad affrontare, mettendosi a disposizione dello staff tecnico. Dalla sua tanto spirito di appartenenza alla Dinamo CAB Molfetta e a sua volta tanta dedizione e spirito di sacrificio. Dare continuità ai risultati evitando quegli alti e bassi vissuti la passata stagione da tutto il gruppo squadra Dinamo è uno degli obiettivi che la stessa Serena Abbattista si è posta. «Quello che mi aspetto – ha commentato la palleggiatrice della Dinamo – è una maggiore consapevolezza dei propri mezzi, una maggiore voglia di divertirsi e mettersi alla prova indipendentemente dal risultato; l’essere consapevoli che laddove non arriverò io, arriverà la mia compagna a fianco. La parola d’ordine in vista della prossima stagione deve essere: fiducia!».

