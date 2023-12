Volley C/F, Aurora Brindisi: arriva la prima sconfitta stagionale

L’Aurora Volley Brindisi comincia il girone di ritorno incappando nella prima sconfitta stagionale ad opera della Academy Volley Gioia che si impone al Pala Zumbo per 3-1. Nella sera di domenica 17 dicembre le due formazioni, prima e seconda del girone, si sono sfidate in uno scontro diretto con le ospiti che hanno prevalso “vendicando” la sconfitta subita all’andata.

La formazione brindisina può recriminare di essere giunta a questo atteso scontro reduce da un mese segnato da numerosi infortuni che hanno ne hanno condizionato pesantemente la preparazione e l’allenamento. Coach Capozziello chiede alle proprie atlete di stringere i denti e schiera Padula, Prato, Albanese e Matichecchia in non perfette condizioni fisiche dopo aver passato più tempo dal terapista che in palestra.

Nonostante tutto le padrone di casa affrontano il match con tenacia e impegno al cospetto di una squadra di grande valore e in un ottimo momento di forma. Il match è caratterizzato da un ritmo serrato, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo per conquistare la vittoria dimostrando di meritare le posizioni di vertice nel girone.

La formazione ospite, quasi sempre al comando della partita, è apparsa più lucida di quella brindisina nella gestione dei momenti cruciali della partita. Le padrone di casa invece, hanno dovuto rincorrere le avversarie per tutta la durata del match dimostrando tenacia e impegno. In alcuni frangenti della gara le brindisine hanno dato l’impressione di essere in grado ribaltare le sorti della partita, ma hanno pagato a caro prezzo l’elevato numero di errori commessi nelle fasi decisive del match.

A fine partita è il Vice Presidente Daniele De Leonardis a commentare la prestazione delle biancazzurre. “La condizione fisica di alcune nostre giocatrici non deve essere un alibi per la sconfitta subita. La nostra prestazione è stata sì grintosa ma contratta e poco brillante. Inoltre abbiamo commesso troppi errori e con una squadra forte come il Gioia si sa che paghi pegno. Siamo comunque ancora in testa alla classifica e la nota positiva è quella che adesso avremo una pausa del campionato che ci sarà utile per recuperare al meglio le nostre atlete. Questa sconfitta ci servirà per crescere e per affrontare con il giusto piglio la ripresa del campionato. Noi non molliamo”, conclude il dirigente.

La squadra brindisina nonostante la sconfitta mantiene la testa della classifica anche se vede diminuire sensibilmente il margine di vantaggio sulla seconda (proprio il Gioia) a un solo punto. Adesso il campionato osserverà una pausa per le festività natalizie e riprenderà il 6 Gennaio 2024 a Capurso contro l’Orsa Cuti Volley.

AURORA VOLLEY BRINDISI-ACADEMY VOLLEY GIOIA 1-3 (21-25, 25-23, 21-25, 19-25)

Brindisi: Kolomiiets 9, Matichecchia 12, Albanese 12, Zivkovic (L1), Prato 6, Padula 12, Avallone 13, Minghetti, De Maria, Malerba, Stella (L2), Montagna, Solimeno, De Toma (K) . All. Capozziello.

Gioia del Colle: Tritto (K) 14, Milano 9, Notarnicola 12, Kabunda 12, La Neve 6, Caputo 12, Valecce L1, Cariello 2, Buttiglione, Pavone , Posa, Berardi, Flace, Bianco L2. All. Ironico.

Arbitri: Merico (1°), Fumarola (2°).

