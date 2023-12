Volley, Prisma Taranto: tie break amaro anche a Milano

La Gioiella Prisma perde al tie break con l’Allianz Milano, ma muove la classifica. Sconfitta che sa di beffa per i rossoblu: nonostante la vittoria nel primo e terzo set e un quasi pareggio nel secondo, Milano ha dominato il servizio nel quarto parziale con 10 ace, guidata da un eccellente Reggers autore di 23 punti. Alla Prisma Taranto non sono bastate le prestazioni di Gutierrez, Lanza e Sala per strappare l’intera posta in palio.

“Sapevamo della forza di Milano, ma abbiamo perso l’inerzia dopo il terzo set. È un peccato, anche se otteniamo comunque un punto. È frustrante perdere così tanti tie break, dobbiamo concentrarci sulla prossima partita’, commenta Lorenzo Sala.

“Nonostante il risultato, abbiamo giocato bene – aggiunge Rizzo -. Dobbiamo mantenere questo livello per più tempo, dettagli come nel secondo set hanno fatto la differenza. Continuando così, i risultati arriveranno: sono fiducioso.

Allianz Milano-Gioiella Prisma Taranto 3-2 (19-25, 26-24, 22-25, 25-16, 15-3).

Allianz Milano: Porro 6, Kaziyski 14, Loser 10, Reggers 23, Mergarejo Hernandez 12, Piano 4, Zonta 0, Catania (L), Vitelli 3, Ishikawa 0, Dirlic 4. N.E. Innocenzi. All. Piazza.

Gioiella Prisma Taranto: Trinidad De Haro 3, Gutierrez 18, Gargiulo 11, Sala 16, Lanza 18, Jendryk 12, Luzzi (L), Rizzo (L), Russell 1, Bonacchi 0, Raffaelli 0. N.E. Alletti, Ekstrand, Paglialunga. All. Travica.

ARBITRI: Puecher, Verrascina, Pernpruner.

NOTE – durata set: 25′, 30′, 28′, 24′, 12′; tot: 119′.

