Volley A2/M, Castellana Grotte: altro passo falso casalingo

Si ferma di nuovo in casa la Bcc Tecbus Castellana Grotte. Dopo la vittoria con Aversa, la formazione allenata da Simone Cruciani è stata sconfitta dalla Consar Ravenna per 1-3 (16-25, 25-22, 15-25, 20-25) nell’incontro giocato domenica 17 dicembre 2023 al Pala Grotte di Castellana e valido per la 12esima giornata del campionato nazionale di Serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile.

“Sono mancate le uscite nell’attacco laterale, abbiamo fatto molta fatica – ha commentato nell’immediato post partita coach Cruciani -. C’è stata una buona reazione, ma solo per un set: rispetto alle altre volte non abbiamo saputo fare di più. Purtroppo siamo stati leggibili e Ravenna è stata molto brava a saperci sorprendere” .

FORMAZIONI – Fanizza al palleggio, Bermudez opposto, Pol e Cianciotta schiacciatori, Balestra e Ceban centrali (fuori Ciccolella), capitan Battista libero. In panchina anche il neo acquisto Federico Compagnoni, arrivato da Marcianise proprio alla vigilia della gara. Mancini in regia, Bovolenta opposto, Orioli e Benavidez in banda, Bartolucci e Arasomwan al centro con Goi libero per Ravenna.

CRONACA – Nel primo set, parte bene Ravenna che conquista un doppio vantaggio e lo mantiene fino alla fine. Castellana non riesce a trovare le soluzioni giuste e vede la Consar allontanarsi. Goi e compagni sono bravi a ricevere e costruire un’azione con un Bovolenta al limite della perfezione.

Nel secondo set ottima la reazione di Castellana che prende le misure a Ravenna. Per i padroni di casa sono Ceban e Pol a fare la differenza in attacco dall’inizio alla fine del set.

Ravenna torna a condurre, invece, nel terzo parziale con una Bcc Tecbus nuovamente in difficoltà in attacco. Non riescono infatti a passare il muro avversario le schiacciate di Bermudez e compagni. Il set si chiude proprio con un muro degli ospiti su un attacco gialloblù.

Nella prima parte del quarto set le squadre si rincorrono. Castellana conquista la parità punto a punto con gli attacchi di Bermudez, Iervolino e Pol. Nella seconda parte, però, è Ravenna a prendere il volo con un inarrestabile Bovolenta e Orioli. Tocca ad Arasowmanchiudere la partita.

Bcc Tecbus Castellana Grotte-Consar Ravenna 1-3 16-25 (25′), 25-22 (29′), 15-25 (24′), 20-25 (26′)

Castellana: Fanizza 1, Cianciotta 5, Balestra 8, Bermudez 8, Pol 15, Ceban 15, Battista (L), Iervolino 3, Rampazzo, Compagnoni, Guadagnini. ne Ciccolella, Menchetti.

Battute vincenti/errate: 2/13

Muri: 7

Ricezione positiva/perfetta: 48/20. Attacco: 40

Errori gratuiti: 5 att / 3 ric

Ravenna: Mancini 3, Orioli 13, Bartolucci 11, Bovolenta 26, Benavidez 12, Arasomwan 12, Goi (S), Russo, Feri. ne Chiella, Rossetti (L), Grottoli, Menichini, Falardeau.

Battute vincenti/errate: 3/13

Muri: 14

Ricezione positiva/perfetta: 44/14. Attacco: 54

Errori gratuiti: 8 att / 2 ric

Arbitri: Giuseppe De Simeis di Lecce, Stefano Chiriatti di Lecce

