Volley Barletta vola in Serie C: Astra Volley al tappeto 3-2 in gara 3

Con la serie in perfetto equilibrio sull’1-1, la Volley Barletta, in rimonta, manda al tappeto l’Astra Volley per 3-2 in gara 3 dei playoff di Serie D femminile e riscrive la storia della pallavolo cittadina. Una promozione in Serie C sul campo, infatti, mancava da ben 11 anni all’ombra di Eraclio.

Nei primi due set, tanti bassi e pochi alti per le ragazze di coach Di Noia. La svolta, però, è arrivata in un terzo set vinto 25-12 che ha letteralmente scacciato la paura. Nel più classico dei turning point, la Volley Barletta ha ritrovato la consapevolezza dei giorni migliori, portando a casa sia il quarto set per 25-15 che il tie-break 15-9. La festa, dunque, è tutta per Montenero e compagne.

Una stagione lunga ed estenuante, anche per la chiusura del “PalaMarchiselli” disposta a febbraio, che inevitabilmente ha alterato gli equilibri della società biancorossa e non solo. Sul campo, invece, la Volley Barletta ha superato brillantemente ogni ostacolo: dalla stagione regolare, chiusa alle spalle della Primadonna Bari con 35 punti all’attivo, fino alla prima fase playoff, passando poi per la vittoria contro l’Astra Volley al termine di una serie tirata e combattuta.

