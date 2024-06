Tennis, Juan Iliev vince la terza edizione dell’Open Cerignola FMI Shop

CERIGNOLA – Cala il sipario sulla terza edizione dell’Open FMI Shop, torneo tennistico maschile su terra battuta organizzato dal circolo Sporting Club di Cerignola. A trionfare è stato Juan Ignacio Iliev, 2.1 argentino trapiantato a Lecce che alla sua prima partecipazione non ha deluso le aspettative, giunto in Capitanata come candidato principale alla vittoria dell’Open. Dopo aver battuto il connazionale Santiago Franchini in semifinale. Iliev ha superato in finale il 2.5 Jacopo Denitto. A vincere, invece, il tabellone di Terza Categoria il 3.1 Luca Telesca, eliminato poi da Franchini nel turno successivo. I dettagli nel servizio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author