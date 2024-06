Potenza, prende quota il ritorno in Basilicata di Mohamed Laaribi

Dopo la breve parentesi in forza alla Virtus Francavilla, Mohamed Laaribi pare sia pronto a ripartire dal Potenza. Il centrocampista marocchino ha vestito la casacca dei rossoblù lucani nella stagione 2022/2023 e nella prima metà della successiva per un totale di 48 presenze in un campionato a mezzo. A gennaio il trasferimento in Puglia, con l’intento di rinforzare la mediana della Virtus Francavilla. Il contributo del mediano classe ’93 non è però bastato per raggiungere l’obiettivo salvezza degli imperiali, e Laaribi si ritroverà a breve svincolato come tutti i suoi compagni di squadra dopo la retrocessione ed in conseguente cambio status del contratto. Il futuro però lo vedrà protagonista ancora nel girone meridionale di Lega Pro, con il Potenza che sembra sia disposto a riprenderlo immediatamente.

