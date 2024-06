Bisceglie, Di Meo: “Discorso Serie D aperto, in Campania per vincere”

Nulla è compromesso per la Serie D. È chiaro, però, che c’è un briciolo di rammarico in casa Bisceglie dopo la finale di andata. Nel primo round contro il Costa D’Amalfi andato in scena al “Ventura”, la squadra di mister Di Meo, oltre alla proverbiale grinta, ci ha messo anche dell’altro. Una squadra capace di gestire la pressione e creare anche diverse occasioni da gol, ma l’1-1 finale fa pendere la bilancia leggermente dalla parte dei campani.

Il gol di Monaco, baciato dalla dea bendata, non è bastato al Bisceglie per chiudere con una vittoria. Nella ripresa, infatti, l’incornata di Pepe, lasciato colpevolmente solo sugli sviluppi di un corner, ha scombinato i piani del Bisceglie. Può sorridere, in ogni caso, mister Di Meo che in vista della gara di ritorno in programma domenica 16 giugno al “San Martino” di Maiori potrà contare su Kouame, che aveva rimediato una squalifica di quattro giornate dopo la finale del girone A di Eccellenza contro il Molfetta.

