Volley B1/F, Zero5 Castellana: trasferta impegnativa a Roma

Si preannuncia una sfida impegnativa per la Zero5 Castellana Grotte nella settima giornata del campionato femminile di volley di Serie B1. Sabato 23 novembre, alle ore 15:30, la squadra pugliese sarà ospite della Volleyrò Casal de’ Pazzi, realtà romana nota per essere un’eccellenza nella formazione di giovani talenti del volley italiano.

La Volleyrò, che partecipa alla Serie B1 con un gruppo di promettenti Under 18, è attualmente una delle formazioni di vertice del girone D, con 11 punti conquistati grazie a tre vittorie piene e tre sconfitte, di cui due al tiebreak contro avversarie di alta classifica come Fasano e Fonte Nuova Roma. La squadra di casa, allenata dall’esperto tecnico Luca Cristofani, punta su compattezza, combattività e qualità tecnica. Tra le protagoniste spiccano la palleggiatrice Hernandez, l’opposta Baleva, le laterali Fusco e Moss, le centrali Talarico e Mori e il libero Bonafede.

La Zero5, reduce da una sconfitta al tiebreak contro Pomezia, è entrata in zona rossa ma ha ancora margine per recuperare, considerando che ha già affrontato quattro trasferte su sei gare disputate. In classifica, Fasano guida il girone con 16 punti, seguita da Arzano (14) e Marsala (13). Quattro squadre, tra cui Casal de’ Pazzi, inseguono a quota 11, mentre la Zero5 si ferma a 7 punti.

Il girone D si conferma estremamente equilibrato, con molte partite decise al tiebreak. Per la Zero5 sarà fondamentale affrontare la trasferta romana con determinazione, consapevole delle difficoltà ma anche delle proprie potenzialità.

Nel prossimo turno, la Klimaitalia, impegnata nel campionato di Serie D, sfiderà in trasferta l’Appia Project Mesagne domenica 24 novembre alle ore 18, un altro match dal pronostico aperto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author