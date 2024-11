Volley A/M, Prisma Taranto ospita Civitanova: serve una prova di carattere

Domenica, alle 18.00, il PalaMazzola di Taranto sarà il palcoscenico di una sfida ad alta intensità tra Gioiella Prisma Taranto e Cucine Lube Civitanova. Un incontro che promette grande spettacolo, con i padroni di casa chiamati a una prova di carattere per riscattare la deludente trasferta di Cisterna, mentre Civitanova arriva in Puglia in stato di forma eccellente, forte di due vittorie nette contro Piacenza e Modena e del recente successo in Challenge Cup contro Karlovarsko.

La Lube si presenta con una squadra di altissimo livello, guidata dalla brillante diagonale formata dal regista Boninfante e dall’opposto Lagumdzija. A completare il quadro, talenti del calibro di Nikolov, Bottolo e l’ex rossoblù Loeppky, con seconde linee pronte a fare la differenza. Per Taranto sarà cruciale il supporto del caloroso pubblico, che dovrà spingere i rossoblù verso una prestazione maiuscola.

Le parole di Filippo Lanza: “La sfida contro la Lube è estremamente complessa. Stiamo attraversando un momento difficile, ma dobbiamo reagire con voglia di riscatto, lavorando duro in settimana per ritrovare le basi del nostro gioco. Il supporto del PalaMazzola sarà fondamentale per affrontare una squadra così forte.”

Un minuto di silenzio per Federica De Luca: la partita sarà anche l’occasione per ricordare Federica De Luca e il piccolo Andrea, vittime di una tragedia familiare nel 2016. In loro memoria, i giocatori scenderanno in campo con un baffo rosso sul viso, simbolo della lotta contro la violenza di genere. Un minuto di silenzio e altre iniziative accompagneranno l’evento, riaffermando l’impegno della pallavolo pugliese in questa importante battaglia.

Precedenti e arbitri: la storia parla di 20 confronti, con 17 successi per Civitanova e 3 per Taranto. La direzione sarà affidata agli arbitri Giuseppe Curto e Gianluca Cappello, con il supporto di Denise Bianchi al Video Check e Luca Filomeno come segnapunti.

Diretta VBTV: l’evento sarà trasmesso in diretta su VBTV, per permettere a tutti gli appassionati di non perdere un appuntamento che si preannuncia imperdibile.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author