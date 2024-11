Volley B1/F, Zero5 Castellana rimontata per la terza volta di fila

Per la terza volta consecutiva, la Zero5 Castellana Grotte sfiora il colpo grosso in trasferta, ma cede al tie-break dopo essere stata in vantaggio 2-0. Questa volta è il VolleyRò Casal de’ Pazzi, squadra di alto livello, a ribaltare la gara nella settima giornata del campionato femminile di Serie B1.

La giovane formazione pugliese, allenata da coach Massimiliano Ciliberti, continua a dimostrare grande intraprendenza e qualità nel gioco, ma fatica a trovare risposte alle contromisure avversarie quando il ritmo cambia. Nonostante le recriminazioni per i punti persi, resta la soddisfazione per il punto guadagnato su un campo difficile e per il carattere dimostrato contro avversarie di alto calibro come Caltanissetta, Pomezia e Casal de’ Pazzi.

La cronaca

La Zero5 parte fortissimo nel primo set, imponendo un ritmo devastante (2-13) e chiudendo agevolmente 16-25. Nel secondo parziale, le romane ritrovano equilibrio, ma è ancora la squadra castellanese a imporsi 23-25 grazie a un finale di carattere.

Dal terzo set, però, il vento cambia. Il VolleyRò cresce in fiducia, migliorando a muro e in ricezione, mentre la Zero5 fatica a mantenere la stessa intensità. Le padrone di casa controllano il terzo e quarto parziale (25-21, 25-21), portando la gara al tie-break, dove dominano con un netto 15-5.

Le dichiarazioni

“Ancora una rimonta subita, ma godiamoci il punto conquistato a Roma – ha commentato coach Ciliberti -. Abbiamo giocato bene nei primi due set, sfruttando la battuta e il nostro muro-difesa, ma dal terzo siamo calati. Dobbiamo lavorare in palestra per migliorare le nostre attaccanti, che sono ancora in difficoltà. Complimenti comunque alle avversarie per la loro prestazione”.

CASAL DE’ PAZZI-ZERO5 CASTELLANA 3-2 (16-25, 23-25, 25-21, 25-21, 15-5)

VolleyRò Casal de’ Pazzi: Hernandez 5, Baleva 13, Fusco 22, Moss 16, Talarico 12, Mori 4, Bonafede (L). Entrate: Cantoni, Mastrangelo, Ferriozzi, Grkovic 3, Ruggieri. All. Cristofani. Battute vincenti/errate: 9/14.

Zero5 Castellana Grotte: Malinov 6, Cusma 10, Corradetti 19, Cantaluppi 5, Salamida 12, Stellati 11, Ruffa (L). Entrate: Rizza 1. All. Ciliberti. Battute vincenti/errate: 7/17.

