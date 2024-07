Volley B1/F, PPV Fasano rinnova reparto liberi con due nuovi arrivi

La Pantaleo Podio Volley Fasano ha apportato cambiamenti significativi nel delicato ruolo del libero, con due nuovi arrivi per il coach Paolo Totero.

Il primo acquisto è Federica Vittorio, 33 anni, alta 1,64 m, proveniente da Catania. Vittorio ha disputato gli ultimi tre campionati di Serie A2 con il Volley Soverato (2023/2024), Assitec Volleyball Sant’Elia (2022/2023) e Seap Dalli Cardillo Aragona (2021/2022). Ha inoltre partecipato a vari campionati di Serie B1, giocando per l’Asem Bari (B2) e Maglie (B1) in Puglia. “Sono molto felice di approdare a Fasano,” ha dichiarato Vittorio. “Ho percepito subito voglia di far bene, ambizione, serietà e professionalità. Sono grata per la fiducia riposta in me e non vedo l’ora di iniziare il campionato con il nuovo team e i nostri tifosi.”

Il secondo nuovo acquisto è Lucrezia De Dominicis, 19 anni, alta 1,67 m, di Terni, proveniente dal Volley Massa Lombarda (Ravenna) di serie B2. De Dominicis ha esordito a 16 anni con il Volley Perugia, per poi giocare a Jesolo e Viterbo. Ora, a Fasano, farà il suo debutto in serie B1. “Sono entusiasta di questa nuova esperienza,” ha commentato De Dominicis. “È la mia prima volta in una squadra pugliese e sono pronta a dare il massimo. Non vedo l’ora di iniziare questa avventura e imparare il più possibile.”

Con questi nuovi innesti, la Pantaleo Podio Volley Fasano si prepara a una stagione ricca di sfide e ambizioni.

