Volley A3/M, Aurispa Lecce ingaggia il giovane talento Raffaele Colaci

Aurispa Lecce ha ufficializzato l’ingaggio del giovane schiacciatore salentino Raffaele Colaci. Classe 2007, alto 197 cm, Colaci proviene da due stagioni in Serie B con la Materdomini Castellana Grotte.

Nativo di Monteroni di Lecce, Colaci è cresciuto nel vivaio di Castellana Grotte, dove ha conquistato diversi titoli provinciali e regionali nelle categorie under 15, under 17 e under 19. Ha partecipato a sette finali nazionali, ottenendo tre podi e due terzi posti.

Colaci ha inoltre giocato due Trofei delle Regioni con la selezione della Puglia e ha ricevuto la convocazione della Nazionale under 17, con cui ha vinto il trofeo Wevza e i campionati europei di categoria nel 2023. Recentemente, a gennaio scorso, è stato premiato come “Miglior Atleta Salentino per la stagione 2022/23” dalla FIPAV Lecce e convocato nella Nazionale Under 18 per un collegiale.

Con questo nuovo acquisto, Aurispa Lecce completa il suo roster per la stagione 2024/25, integrando giovani promesse ed esperti. Le scelte del Ds Antonio Scarascia, sotto la guida di coach Tonino Cavalera, mirano a costruire una squadra eterogenea e ben amalgamata, capace di sfruttare al meglio le diverse qualità dei suoi atleti.

