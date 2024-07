Volley B/M, Club Grottaglie: Latorre confermato in regia

Il Volley Club Grottaglie continuerà ad affidare la sua regia a Pietro Luca Latorre per il secondo anno consecutivo. Latorre, classe 1994, reduce da due campionati vinti consecutivamente con Galatone (2022-23) e con la Città delle Ceramiche nella stagione appena trascorsa, è una garanzia per la categoria grazie alle sue innate doti tecniche e di leadership.

Latorre vanta un’esperienza di rilievo, con diverse stagioni in Serie A indossando le maglie della Matedomini e di Galatina. Commentando il rinnovo, Latorre ha dichiarato: “Sono molto grato per la rinnovata fiducia della società e felice di poter contribuire agli obiettivi del Volley Club. Se alzeremo l’asticella nel lavoro quotidiano, potremo ambire nuovamente alla promozione”.

Il Vicepresidente del Volley Club Grottaglie, Maurizio Mangione, ha espresso grande soddisfazione per la conferma di Latorre: “Pietro è un elemento fondamentale del nostro gruppo, sia in campo che fuori, dove ha dimostrato di essere un leader. Con gli attaccanti a disposizione, potrà regalare al Campitelli spettacolo e risultati”.

Latorre si unisce ai riconfermati Fiore e Antonazzo per la nuova stagione, ritrovando anche Erminio Russo, suo ex compagno a Galatone. Il roster di Grottaglie continua a prendere forma, in attesa di nuovi innesti che completeranno la rosa definitiva.

