Volley A3/M, Gioia del Colle: Alberga completa reparto opposti

In vista del prossimo campionato di serie A3 Credem Banca, la Joy Volley ha ufficializzato l’ingaggio di Antongiulio Alberga, ventitreenne di Modugno, che affiancherà Edvinas Vaškelis nel reparto opposti. La società del presidente Gianni D’Elia ha trovato l’accordo con Alberga, fresco vincitore dei Campionati Nazionali Universitari 2024 con il CUS Bari, dove ha trionfato nella finale con il Cus Parma al tie-break.

Alberga si appresta a debuttare in serie A3 dopo un percorso ricco di successi nelle giovanili e nelle serie minori. Ha militato nell’Exprivia Molfetta e nella Materdominivolley.it Castellana Grotte, e ha indossato le maglie del CUS Bari e della New Volley Modugno, raggiungendo importanti traguardi come il secondo posto alla Del Monte Boy League 2013/2014 e il terzo posto alle Finali Nazionali U17 con Castellana Grotte nel 2016. Ha conquistato il Trofeo delle Regioni Kinderiadi 2016 con la rappresentativa della Puglia, la promozione in Serie C con il Cus Bari nel 2019 e quella in Serie B con la New Volley Modugno nel 2022.

«L’approdo in A3 è un sogno che si avvera – dichiara Alberga -. Sono felice di continuare il mio percorso di crescita in una squadra così forte, dove ritrovo tanti amici come Piervito Disabato, Peppe Longo e Andrea Di Carlo. È un onore per me prendere parte a questa avventura sportiva molto ambiziosa. Darò sempre il massimo, cercando di apprendere il più possibile da un allenatore esperto come Sandro Passaro e da un opposto di qualità come Edvinas Vaškelis, e di farmi trovare pronto ogniqualvolta sarò chiamato in causa. Ci attende un campionato lungo e difficile, ma con le nostre qualità e il supporto dei tifosi gioiesi, sono certo che disputeremo una grande stagione, all’altezza della storia pallavolistica di questa città».

