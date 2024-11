Volley A3/M, Castellana Grotte: prima sconfitta casalinga

Prima sconfitta interna per la Bcc Tecbus Castellana Grotte nel campionato di Serie A3 Credem Banca. Nel match valido per la settima giornata del Girone Blu, al Pala Grotte la Gaia Energy Napoli si impone 2-3 (25-22, 21-25, 25-18, 16-25, 10-15), interrompendo la striscia positiva della squadra di coach Giuseppe Barbone.

Una serata sfortunata per i padroni di casa, che perdono l’imbattibilità interna, il secondo tie-break stagionale (dopo quello all’esordio contro Gioia del Colle) e il capitano Zornetta, infortunatosi al gomito sinistro (sospetta frattura del capitello radiale). A pesare sul risultato anche i 41 errori gratuiti dei pugliesi tra attacco, battuta e ricezione, molti dei quali concentrati nella seconda metà di gara.

Napoli, dal canto suo, conquista con merito la prima vittoria esterna della stagione, firmando una rimonta decisiva nel quarto e quinto set. Protagonista dell’incontro è Leonardo Lugli, top scorer con 23 punti, mentre per Castellana il migliore è Alberto Marra con 17.

La cronaca

Coach Barbone schiera la formazione tipo: Cappadona in regia, Casaro opposto, Zornetta e Carta schiacciatori, Marra e Ciccolella centrali, Guadagnini libero. Napoli risponde con Leone al palleggio, Lugli opposto, Sportelli e Starace in banda, Lanciani e Saccone al centro, Ardito libero.

Nel primo set, dopo un avvio migliore di Napoli (1-5), Castellana reagisce grazie a Marra e Zornetta, chiudendo 25-22 con un buon finale.

Nel secondo parziale, i campani approfittano degli errori gialloblù per trovare il pareggio con un 21-25.

Il terzo set vede una Bcc Tecbus più concentrata, che controlla il gioco e chiude 25-18. Tuttavia, nel quarto set, Napoli approfitta del calo dei padroni di casa, chiudendo 16-25 grazie a una lunga serie di errori gratuiti degli avversari.

Nel tie-break, la Gaia Energy parte forte (0-4) e mantiene il vantaggio fino al definitivo 10-15. Castellana prova a reagire, ma non basta per ribaltare la situazione.

Con questa vittoria, Napoli si rilancia in classifica, mentre Castellana dovrà lavorare per ritrovare continuità e solidità, soprattutto in vista dei prossimi impegni.

“Una serata sfortunata. Dal punto di vista della partita, peccato per i nostri tanti errori e peccato perché nella prima parte di gara avevamo anche ritrovato gli equilibri dopo l’uscita per infortunio di Zornetta. Poi abbiamo perso troppi riferimenti. In questo momento siamo preoccupati perché il nostro capitano è sicuramente il nostro punto di riferimento e dovremo impegnarci molto per colmare la sua assenza”, commenta Giuseppe Barbone, coach Castellana Grotte.

Bcc Tecbus Castellana Grotte – Gaia Energy Napoli 2-3 25-22 (30’), 21-25 (30’), 25-18 (28’), 16-25 (23’), 10-15 (18’)

Castellana: Cappadona 2, Zornetta 6, Ciccolella 7, Casaro 16, Carta 13, Marra 17, Guadagnini (L), Guglielmi (L), Renzo 9, Mondello 2, Russo 2. ne Bux, Didonato. All. Barbone, II all. Valente, ass. all. Calisi, scout Ippolito.

Battute vincenti/errate: 5/16

Muri: 7

Ricezione positiva/perfetta: 79/59. Attacco: 39

Errori gratuiti: 22 att / 3 ric

Napoli: Leone 1, Sportelli 10, Lanciani 5, Lugli 23, Starace S. 19, Saccone 6, Ardito (L), Gianotti, Volpe, Starace M. 1. ne Martino, Piscopo (L).

All. Calabrese, II all. Vaccari, scout Camminatella

Battute vincenti/errate: 3/9

Muri: 9

Ricezione positiva/perfetta: 60/27. Attacco: 40

Errori gratuiti: 13 att / 5 ric

Arbitri: Stefano Chiriatti di Lecce, Giuseppe De Simeis di Lecce

