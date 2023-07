Volley A3/M: Bari conferma lo schiacciatore polacco Michał Wójcik

Ancora un’altra conferma in casa Pallavolo Bari: lo schiacciatore polacco Michał Wójcik sarà biancorosso anche nella prossima stagione.

La società del presidente Antonio Laforgia ha voluto tenersi stretto un altro trascinatore del roster 2022/2023, puntando ancora sulle sue importanti doti tecniche, sulla varietà dei suoi colpi in attacco e sulla qualità della sua battuta. Non è un caso, infatti, che ben 41 dei 323 punti da lui totalizzati nello scorso campionato siano arrivati proprio al servizio.

A caccia della sua definitiva consacrazione con la maglia del Bari, il martello mancino di Bartoszyce è pronto ad iniziare la sua terza avventura in Italia: «Resto in biancorosso con grandi motivazioni, orgoglioso di continuare a fare parte di questo progetto sportivo e felice di poter trascorrere un altro anno in una città stupenda come Bari – dichiara Wójcik -. La società ha lavorato in maniera impeccabile sul mercato per costruire una squadra all’altezza dell’A3. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con i miei nuovi compagni e con il mister Paolo Falabella. Le sue indicazioni e i suoi consigli mi aiuteranno tanto ad esprimere tutto il mio potenziale in questo campionato, che si preannuncia competitivo, equilibrato ed appassionante come quello già disputato nella scorsa stagione».

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp