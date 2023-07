Volley C/F: Aurora Brindisi, confermata la versatile Andrea De Maria

Il lavoro per costruire un roster competitivo per la stagione 2023/24 non si ferma in casa Aurora Volley Brindisi. Dopo aver recentemente annunciato due nuove giocatrici, la società del presidente Ercole Saponaro ha finalizzato in questi giorni la conferma in squadra della versatile schiacciatrice Andrea De Maria.

La ventitreenne giocatrice brindisina farà ancora parte del rosterdella squadra biancazzurra dopo aver ben figurato nello scorso campionato dove ha giocato con efficacia sia da banda che da opposta. Atleta come detto versatile (all’occorrenza può essere schierata anche da centrale) Andrea si è distinta per generosità edisponibilità oltre che per le sue doti tecniche guadagnandosi un ruolo importante nel team brindisino.

Alla luce di queste doti tecniche e caratteriali la società haprovveduto a mettere l’atleta a disposizione del nuovo coach Raffaele Capozziello, il quale aveva già dato l’assenso allaconferma avendola già allenata qualche anno fa nelle fila della Pallavolo Trepuzzi.

La vulcanica atleta brindisina, come è nel suo travolgente modo di fare ha espresso tutta la sua felicità per la meritata conferma. “Ho il cuore a mille per questa notizia; continuare a giocare per la squadra della mia Città mi riempie di orgoglio” – sono le sue parole – “Ringrazio la società per aver continuato a credere in me e spero di ripagare questa fiducia sul campo. Sono inoltre molto felice di ritrovare Mister Capozziello e non vedo l’ora di mettermi al lavoro.” Gli obiettivi societari non sono più un mistero, ma Andrea da vera brindisina ne aggiunge anche qualcuno personale – “L’obiettivo è lottare per la promozione, ma per me è importante anche onorare sempre la maglia biancazzurra come segno d’amore nei confronti della mia Città”.

