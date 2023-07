Volley C/F: PM Potenza, Donato Macchia conferma suo impegno

PM Volley Potenza al lavoro per iscrivere la squadra al prossimo campionato di Serie C femminile con la Fipav Puglia. Tutto riconfermato in casa PM Volley a cominciare dal main sponsor Gruppo Macchia che fa capo all’imprenditore lucano Donato Macchia: la novità sarà la denominazione della prima squadra, come già accaduto la scorsa annata, per tutte le formazioni del settore giovanile, tutti i roster parteciperanno ai vari campionati master e di categoria con la denominazione PM Gruppo Macchia Potenza.

Riconfermato dunque l’impegno della famiglia Macchia al fianco della PM Volley anche per la nuova stagione con l’obiettivo condiviso di riportare nei prossimi anni la pallavolo potentina nuovamente nei campionati nazionali che più competono alla PM Volley e di riabbracciare la Serie B.

Tante le novità del sodalizio di Michele Ligrani che per la stagione che sta per prendere il via ha instaurato una collaborazione con la formazione pugliese di Serie B2 femminile Mandwinery Pallavolo Cerignola per condividere idee progettuali e programmatiche ma anche per far maturare la squadra al confronto con una realtà che ha fatto bene in B2 e con il proprio settore giovanile.

Venendo al campo conferme importanti per la prima squadra che sarà affidata nuovamente al tecnico potentino Marco Orlando che sarà affiancato come vice da Elena Ligrani e da due giovani allenatori in veste di collaboratori, Gabriele Perna che già sul finire della stagione 2022/23 aveva affiancato Orlando nel corso degli allenamenti e la new entry Renzo Capece. Il settore giovanile, importante serbatoio di talenti per la PM Volley Potenza, sarà guidato sempre da Elena Ligrani con il supporto delle allenatrici Concetta ed Annaluce Ostuni. Nei prossimi giorni la società comunicherà anche i rinnovi ed i nuovi arrivi per quanto riguarda il roster.

