Volley A2/M, Castellana travolta a Siena nell’anticipo

Stop amaro per la Bcc Tecbus Castellana Grotte nell’anticipo della 21esima giornata del campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile. La formazione allenata da Simone Cruciani si ferma di nuovo in trasferta sul campo della vice capolista Emma Villas Siena. Finisce 3-0 (25-14, 25-19, 25-18) la gara del Pala Estra con i padroni di casa che dimostrano di vivere un ottimo momento di forma e con i pugliesi che inciampano in un evidente passo indietro dopo la brillante vittoria interna con Cuneo.

Mai veramente in dubbio il risultato con Siena sempre in vantaggio e sempre in controllo della partita. Per Castellana Grotte, invece, un passaggio a vuoto nella corsa salvezza: i gialloblù restano a -3 dal Pineto e a -4 dall’Aversa, ma ora con una partita giocata in più.

FORMAZIONI – Siena si presenta con Nevot palleggiatore, Krauchuk opposto, Tallone e Pierotti schiacciatori, Trillini e Copelli centrali, Bonami libero.

Il Castellana di coach Cruciani deve ancora rinunciare a Tzioumakas e risponde con Fanizza in regia opposto a Bermudez, Cianciotta e Pol in banda, Ceban e Ciccolella al centro, Battista e Guadagnini ad alternarsi nel ruolo di libero.

CRONACA – Il primo allungo di Siena è con Trillini: muro ed ace. Poi Krauchuk per un altro allungo. La Bcc Tecbus reagisce con due muri di Bermudez e Pol: 13-9. Ma Tallone e Pierotti spingono di nuovo Siena (18-10). Tallone firma anche l’ace del 22-13. Krauchuk dà l’ultima accelerata per il 25-14.

Il secondo set ha un andamento sostanzialmente sovrapponibile: muro di Trillini, muro di Pierotti e allungo di Tallone. Siena non fa fatica e con Krauchuk martella chiude il 23-18. È ancora l’opposto di casa a chiudere il set: 25-19.

Sempre Trillini a muro e sempre Krauchuk in attacco: le armi di Siena si confermano anche nel terzo set. Castellana Grotte prova a reagire con Cianciotta in pipe: 15-11. Ma Tallone prima e Copelli poi consentono a Krauchuk di chiudere il 25-18.

Emma Villas Siena – Bcc Tecbus Castellana Grotte 3-0

25-14 (24’), 25-19 (27’), 25-18 (25’)

Siena: Nevot 1, Tallone 12, Copelli 8, Krauchuk 11, Pierotti 11, Trillini 9, Bonami (L), Gonzi, Ivanov, Picuno. Ne Coser (L), Milan, Acuti, Pellegrini.

All. Graziosi

Battute vincenti/errate: 5/9

Muri: 10

Ricezione positiva/perfetta: 70/41. Attacco: 43

Errori gratuiti: 6 att / 2 ric

Castellana Grotte: Fanizza, Cianciotta 9, Ciccolella 2, Bermudez 7, Pol 8, Ceban 5, Battista (L), Guadagnini (L), Compagnoni, Balestra, Rampazzo, Iervolino 2. ne Menchetti.

All. Cruciani, II all. Barbone, ass. all. Calisi, scout Maggio.

Battute vincenti/errate: 2/9

Muri: 6

Ricezione positiva/perfetta: 50/28. Attacco: 28

Errori gratuiti: 14 att / 5 ric

Arbitri: Rachela Pristerà di Catanzaro, Davide Prati di Pavia.

