Volley, Taranto porta via da Modena un punto prezioso

Nel cuore di un’appassionante confronto nel tempio del volley, Modena ha conquistato una vittoria al cardiopalma contro Taranto, concludendo il match con un emozionante tie break (22-25, 25-19, 25-21, 25-27, 15-9).

Taranto si è affermato nel primo set prima di subire la spinta dei padroni di casa guidati da Davyskiba, autore di 28 punti. La risposta dall’altro lato del campo è arrivata da Gutierrez con 25 punti, trainando la Prisma nel quarto set e assicurandosi un cruciale punto per la salvezza.

Nel tie break, Modena ha preso il comando con un divario di 5 punti, e nonostante un coraggioso tentativo di recupero, Taranto non è riuscito a riagganciare. Questo punto prezioso per la salvezza tiene a distanza Catania, che ha affrontato Padova in una partita che si è estesa fino al tie break nella stessa serata.

In avvio, Taranto ha schierato De Haro-Sala in diagonale, Jendryk-Gargiulo al centro, Lanza-Gutierrez in posizione 4, con Rizzo come libero. Modena ha risposto con Bruno-Davyskiba in diagonale, Brehme-Sanguinetti al centro, Juantorena-Rinaldi in posizione 4, e Gollini libero.

Il primo set è stato caratterizzato da un’iniziale leadership di Taranto, ma Modena ha recuperato e ha conquistato il set con un tie break emozionante, chiuso da un potente ace di Jendryk. Nel secondo set, gli emiliani hanno iniziato bene con Davyskiba, ma la Prisma ha lottato per riagganciarsi. Nel terzo set, Modena ha continuato a dominare con Davyskiba e Juantorena guidando la squadra verso il 25-21.

Il quarto set è stato un’epica battaglia: Taranto ha lottato strenuamente portando il match al tie break grazie a Gutierrez e Jendryk. Nel decisivo quinto parziale, Modena ha preso il controllo con un vantaggio di 15-9, chiudendo la partita in modo trionfante.

“Siamo contenti della prestazione – commenta l’ex Modena Lorenzo Sala -. È la prima volta che gioco da avversario al PalaPanini, è stata una bella emozione e ammetto che le gambe mi tremavano sin dall’inizio. Siamo molto vicini, ma non è finita. Adesso ci aspetta un’altra partita molto importante con Piacenza, che di sicuro cercherà di riscattarsi dopo le ultime due sconfitte. Sarà importante per noi andare lì con la stessa convinzione con cui abbiamo giocato qui a Modena”.

Gli fa eco Trinidad De Haro: “Questo punto è importantissimo. Sappiamo che muovere la classifica da qui fino alla fine della stagione è vitale per mantenere la distanza con Catania. Tornando alla partita, nel primo siamo andati bene, mentre nel secondo e terzo set non siamo stati bravi in battuta, e questo fa la differenza”.

Valsa Group Modena-Gioiella Prisma Taranto 3-2 (22-25, 25-19, 25-21, 25-27, 15-9)

Valsa Group Modena: Mossa De Rezende 5, Juantorena 14, Sanguinetti 4, Davyskiba 28, Rinaldi 13, Brehme 12, Menchetti (L), Boninfante 0, Stankovic 2, Pinali R. 0, Gollini (L), Sapozhkov 0. N.E. Pinali G., Sighinolfi. All. Giuliani.

Gioiella Prisma Taranto: Trinidad De Haro 2, Gutierrez 25, Gargiulo 12, Sala 8, Lanza 11, Jendryk 10, Luzzi (L), Rizzo (L), Russell 4, Bonacchi 0. N.E. Alletti, Ekstrand, Paglialunga, Raffaelli. All. Travica.

ARBITRI: Cesare, Pozzato.

NOTE – durata set: 30′, 25′, 30′, 36′, 13′; tot: 134′.

