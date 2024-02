Volley, Taranto: ‘A Modena ci attendono col coltello tra i denti’

Dopo la delusione di domenica sera con Civitanova, la Prisma Taranto si prepara a voltare pagina con determinazione e più consapevolezza nei propri mezzi. La squadra si appresta a ripartire con concretezza, forza e coesione, elementi dimostrati sul campo e che dovranno essere nuovamente messi in mostra al PalaPanini di Modena. Gli emiliani attraversano un periodo difficile, segnato da numerose sconfitte prima del cambio di allenatore, con Giuliani subentrato a Petrella. Solo nell’ultimo turno Modena è riuscita a conquistare la vittoria con Cisterna, occupando così l’ottavo posto, ultimo utile per i play-off.

“A Modena ci aspettano con il coltello tra i denti – avverte il dg Vito Primavera -. Hanno cambiato allenatore due settimane fa e ora sono molto motivati a mantenere la posizione dei play off per poter riscattare una stagione che finora non è andata bene, considerando che gli obiettivi era ben altro. Faccio un appello ai ragazzi affinché si presentino agguerriti e ancor più carichi dopo la partita di domenica in cui hanno dimostrato di potersela giocare con chiunque. Non sarà una sfida semplice come non lo saranno le altre che ci aspettano, è bene esserne consapevoli”.

