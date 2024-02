Volley B1/F, PPV Fasano torna a casa dopo quasi un mese

Dopo quasi un mese di assenza la Pantaleo Podio Volley Fasano torna tra le mura amiche del Salvemini. Prossimo avversario di turno i Sapori del Granaio di Benevento.

Primo appuntamento interno del girone di ritorno che segue la splendida vittoria ottenuta in quel di Teramo con la Accademia Futura Press. Sabato 18 febbraio, arriva la squadra campana reduce da una pesantissima sconfitta interna con la Energy System Catania, ultima della classe con un solo punto all’attivo e alla disperata ricerca di una rimonta nei confronti delle sue dirette concorrenti.

Impresa difficile per il roster diretto da coach Francesco Eliseo con una Pantaleo in grande ripresa e decisa a non concedere ulteriori distrazioni. Nella gara di andata giocata in quel di Benevento le gialloblu del presidente Renzo Abete portarono a casa l’intera posta in palio al termine di una gara cominciata benissimo per le fasanesi salvo poi complicarsi nel terzo set.

“Non dobbiamo assolutamente guardare la classifica delle nostre avversarie – afferma coach Paolo Totero –, ma pensare a entrare bene in partita per fare quanti più punti possibile e chiudere nel migliore dei modi la gara. Queste partite possono essere un rischio serio se prese con leggerezza, ecco perché ci stiamo preparando nel migliore dei modi e con la massima concentrazione possibile così come fatto in quel di Teramo dove abbiamo sbagliato pochissimo meritando la vittoria”.

Appuntamento alle 18,00 di sabato 17 febbraio nella palestra “Salvemini” di Fasano. Gara diretta da Vito Angiulli e Stefano Capobianco.

