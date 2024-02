Volley C/F, ostacolo Asem Bari per la Dinamo Molfetta

A tre giornate dal termine della regular season, il Campionato di Serie C Girone A entra nel vivo per la Dinamo CAB Molfetta. Tre partite in cui si tasteranno le ambizioni delle ragazze in maglia arancio e contribuiranno a definire la classifica conclusiva di questa prima parte di stagione.

Tutto questo a partire dal delicatissimo match interno contro l’ASEM Volley Bari in programma domenica 18 febbraio presso la Palestrina del Pala Poli di Molfetta alle ore 18:00. Come si sottolineava, una sfida delicata e difficile per tanti punti di vista: innanzitutto perché la formazione barese è l’unica ad aver battuto all’andata in campionato le ragazze di coach Marzocca.

Un 3-0 che, per certi versi, ricorda la sconfitta rimediata in Coppa Puglia contro Zest. Tuttavia dalla sconfitta contro l’ASEM , la Dinamo seppe ben reagire, battendo successivamente proprio Zest in campionato fuori casa e la CitymodaAmatori Bari. Contro le baresi dell’ASEM c’è, dunque, voglia di riscatto e soprattutto voglia di dimostrare di aver imparato la lezione.

Non bisognerà sbagliare l’approccio alla gara e mostrare «la bava alla bocca», tanto per utilizzare le parole del coach. La Dinamo CAB Molfetta viene dalla preziosa vittoria contro la Volley’sEagles che ha ridato serenità all’ambiente dopo la sconfitta in Coppa Puglia e ha permesso a Marzocca di effettuare quelle rotazioni utili a valorizzare la rosa a disposizione.

Anche l’ASEM Volley Bari viene da una preziosa quanto sofferta vittoria al tiebreak contro Citymoda Amatori Bari. Ai ragazzi della Serie D Dinamoil compito di dar seguito alla vittoria di domenica scorsa. I ragazzi di Fabio D’Agostino sabato 17 febbraio alle ore 19 saranno impegnati presso la Palestra Antenore di Palo del Colle contro la Just British Palo del Colle.

