Volley B/M, Turi: ad Afragola ricomincia la corsa per la salvezza

Finalmente si torna in campo dopo una pausa di tre settimane coincise con la disputa della prima fase di Coppa Italia e il riposo imposto dal calendario nel primo turno del Girone H.

Turi di mister Spinelli torna in campo nella prima di dodici finali stagionali che restano da qui a maggio, con la sola pausa del weekend di Pasqua, per cercare una difficile risalita in classifica e guadagnarsi la permanenza in B.

In queste settimane la squadra ha potuto lavorare per farsi trovare subito pronta a questa lunga battaglia, trovando la migliore condizione del gruppo e permettendo l’inserimento del nuovo opposto Buracci nelle dinamiche di gioco.

Un vero battesimo di fuoco delicato attende l’ Arrè Formaggi Turi che scenderà in campo nella Palestra del Liceo Brunelleschi di Afragola (Na), sabato 17 con fischio d’inizio per le ore 17:30, nello scontro diretto contro i padroni di casa dell’ Afragola Volley che la precedono in classifica di due punti a quota 9. Per i campani lo score dice tre vittorie di cui una tra le mura amiche.

Rispetto all’andata, quando sorpresero proprio Scio e compagni violando il parquet di via Cisterna al quinto set, l’organico di mister Girardi può contare sull’apporto in attacco dell’ esperto opposto Di Florio.

Dirigeranno il match la coppia di arbitri laziali formata da Giulia Antonia Marra e Francesco Saverio Messa entrambi di Roma. Diretta Facebook del match a partire dalle 17:25.

