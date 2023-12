Volley A2/M, boxing day a Ortona per la New Mater Castellana

In pieno clima natalizio, martedì 26 dicembre 2023, con prima battuta alle ore 18, si gioca l’ultimo turno di andata del campionato nazionale Serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile: fischio di inizio in contemporanea per tutte le sette gare della seconda serie nazionale del volley.

Per l’ormai tradizionale Boxing Day della pallavolo italiana, la Bcc Tecbus Castellana Grotte sarà impegnata sul campo della Sieco Service Ortona.

In campo, al Palasport Comunale della città abruzzese, ci saranno la penultima (Ortona, 8 punti) e l’ultima (Castellana, 7 punti) della classe. In pratica uno scontro direttissimo per cercare un regalo sotto l’albero di Natale e una svolta alla stagione. In palio punti pesanti con la quota salvezza che al momento si è alzata a quota 12 punti con Pineto.

Quella di Ortona sarà la penultima partita del 2023 per la formazione allenata da Simone Cruciani che sabato 30 dicembre 2023 al Pala Grotte di Castellana affronterà la Consoli Sferc Brescia nella prima giornata di ritorno. Un doppio appuntamento in quattro giorni che dovrà rappresentare uno step di crescita sotto tutti i punti di vista per la New Mater Volley, chiamata ad invertire la rotta delle ultime settimane (un solo successo, al tie break, negli ultimi cinque turni).

Ortona e Castellana Grotte torneranno ad affrontarsi per la nona volta. La prima nel 2016, l’ultima nel 2022. Sono 6 i successi dei pugliesi (tre volte vincenti nei quattro precedenti a Ortona), 2 le vittorie degli abruzzesi (che in casa non battono la New Mater dal febbraio 2020). Stefano Patriarca (oggi a Ortona, nel 2020/2021 a Castellana) è l’ex dell’incontro.

Il match sarà diretto da Michele Marotta di Prato e Mariano Gasbarro di Agropoli (Sa). È possibile seguire la diretta streaming sulla piattaforma www.volleyballworld.tv. Così come per tutte le altre gare della Serie A2 maschile, non è necessario acquistare alcun abbonamento.

