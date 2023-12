Volley, Prisma Taranto: scontro diretto di Santo Stefano con Catania

Scontro diretto importantissimo per la Gioiella Prisma Taranto, che martedì 26 dicembre ospita al PalaMazzola la Farmitalia Catania, ultima della classe. Le due squadre sono separate in classifica da soli due punti, pertanto conquistare l’intera posta in palio renderebbe lo scenario e più interessante per il gruppo di mister Travica. Appuntamento alle 18.00, diretta su Volleyballworld.tv.

“Sappiamo benissimo che è una partita importante, ma non bisogna mettere più pressione di quella che già abbiamo – dichiara Giovanni Maria Gargiulo -. Vista la classifica, è una partita che può darci una grossa mano e un’iniezione di fiducia, però deve essere come tutte le altre, non bisogna pensare che se dovessimo perdere la stagione sarebbe finita. Sotto questo aspetto, un grosso supporto può arrivare dal pubblico”

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp