Volley, Prisma Taranto: finalmente vittoria, Catania cade al PalaMazzola

Ed è un trionfo! La Gioiella Prisma conquista la vittoria nel match con la Farmitalia Catania, davanti ai propri sostenitori. L’attesa è stata lunga, ma finalmente è arrivato il primo successo: tre punti per i rossoblù che si sono aggiudicati un match intenso per 3-1 (25-19, 25-23, 17-25, 25-23) in un palazzetto gremito con quasi 1200 spettatori.

Dopo aver vinto i primi due set con un ritmo altissimo, grazie a un superbo Russell (15 punti), i rossoblù hanno dovuto fare i conti con il ritorno di Catania nel terzo e quarto set: Buchegger e Massari hanno dato il meglio. Tuttavia, una straordinaria prestazione agonistica di Gutierrez e la freddezza di Lanza hanno trainato i padroni di casa verso la vittoria.

Le parole del capitano Alletti riflettono l’importanza di 3 punti che vanno oltre il solo aspetto tecnico: “Sono partite che sappiamo essere dure, una battaglia di nervi. Catania ci è rimasta attaccata per tutti i set, non ha mollato di un centimetro. Sembrava avesse la possibilità di ribaltare la situazione, ma noi siamo riusciti a portare a casa la vittoria con tutta la determinazione che avevamo. È stata il successo della squadra e del cuore”.

Catania con Buchegger e Orduna in diagonale, Masulovic e Bossi al centro, Randazzo e Massari in posizione 4, con Cavaccini come libero, ha dato il via alla partita contro Taranto, che ha schierato De Haro e Russell in diagonale, Gargiulo e Jendryk al centro, Lanza e Gutierrez in banda, con Rizzo libero.

La Gioiella Prisma ha iniziato con un ottimo vantaggio di 5-1, costringendo coach Douglas a chiamare il time out. Il primo set si è chiuso 25-19 per Taranto.

Nel secondo set, i rossoblù hanno mantenuto un vantaggio costante portandosi sul 13-10 grazie a Russell. Nonostante la spinta di Catania con Massari e un ace, la Prisma è riuscita a chiudere 25-23, sempre guidata da Russell e Gutierrez.

Nel terzo parziale, nonostante la firma di Gutierrez e Russell, Catania ha ribaltato il vantaggio chiudendo 17-25.

Nel quarto, Gargiulo e Gutierrez hanno mantenuto un vantaggio teso, con il finale che ha visto lo stesso Gutierrez chiudere il match con un 25-23.

Gioiella Prisma Taranto-Farmitalia Catania 3-1 (25-19, 25-23, 17-25, 25-23)

Gioiella Prisma Taranto: Trinidad De Haro 0, Gutierrez 15, Gargiulo 7, Russell 15, Lanza 16, Jendryk 8, Alletti 1, Luzzi (L), Rizzo (L), Sala 1, Bonacchi 0. N.E. Ekstrand, Paglialunga, Raffaelli. All. Travica.

Farmitalia Catania: Orduna 0, Massari 16, Masulovic 10, Buchegger 21, Randazzo 5, Bossi 0, Pierri (L), Basic 3, Cavaccini (L), Guarienti Zappoli 1, Tondo 5, Frumuselu 0, Baldi 0. N.E. Santambrogio. All. Douglas Silva.

ARBITRI: Zavater, Carcione. NOTE – durata set: 31′, 30′, 26′, 32′; tot: 119′.

