Volley A2/M, New Mater Castellana sbanca Ortona in rimonta

Si regala la terza vittoria esterna del girone di andata (sulle quattro complessive) la Bcc Tecbus Castellana Grotte nel Boxing Day giocato sul campo della Sieco Service Ortona per la 13esima giornata del campionato nazionale di serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile 2023/2024.

La formazione allenata da Simone Cruciani vince in rimonta per 2-3 (22-25, 25-21, 25-22, 17-25, 11-15) lo scontro diretto tra le ultime due della classifica, aggancia e supera proprio Ortona al penultimo posto, chiude a 9 punti la prima parte della stagione e accorcia su tutte le formazioni che la precedono in graduatoria (Pineto, Reggio Emilia, Cantù, Aversa e Santa Croce sconfitte nei rispettivi impegni di giornata).

Prestazione super per Nicola Cianciotta, top scorer del match con 29 punti, 7 ace (che sono la seconda miglior prestazione stagionale assoluta per il fondamentale, meglio finora ha fatto solo Bovolenta con 8 battute vincenti in un match) e 4 muri (al pari di Bermudez che sul tabellino finale fa segnare anche 26 punti). Gran contributo anche da Ciccolella (12) e Ceban (11) ben serviti da Fanizza.

In evidenza, al di là dei singoli, un’ottima reazione di tutta la squadra che ha saputo trovare, sotto di due set ad uno, chiavi e soluzioni per raggiungere un risultato importante. Risultato che dovrà essere ora confermato anche sabato 30 dicembre 2023 al Pala Grotte di Castellana, quando la Bcc Tecbus sarà chiamata ad affrontare la Consoli Sferc Brescia nella prima giornata di ritorno.

FORMAZIONI – Ortona schiera Dimitrov palleggiatore, Cantagalli opposto, Bertoli e Marshall schiacciatori, Fabi e l’ex Patriarca centrali, Benedicenti libero. Inizialmente in panchina l’altro ex New Mater, Del Vecchio.

Castellana risponde con Fanizza in regia e Bermudez opposto, Pol e Cianciotta in banda, Ceban e Ciccolella al centro, capitan Battista libero.

Si parte con il minuto di silenzio per onorare la memoria di Gianfranco Briani, già segretario generale federale, uno dei padri della pallavolo italiana, recentemente scomparso.

CRONACA – Cianciotta strappa per la Bcc Tecbus, ace di Fabi per la Sieco: 8-8. Ancora Cianciotta (anche un doppio ace) nel break gialloblù che vale il 12-15. Ceban spinge Castellana (14-18), il muro di Fanizza apre il finale del set (16-21). Ortona risale fino al 20-21 con il turno in battuta di Bertoli: l’ace diretto costringe coach Cruciani al time out. Il muro di Bermudez vale il 21-24, la pipe di Cianciotta chiude il 22-25.

Del Vecchio per Cantagalli e Bertoli opposto è la soluzione di coach Lanci. Un altro doppio ace di Cianciotta apre il secondo set: 3-4. Break Ortona con il doppio muro di Patriarca (8-5) e time out Cruciani. La Sieco Service insiste anche grazie a qualche errore di troppo della Bcc Tecbus (14-8): Cruciani richiama i suoi per il secondo time out. Due di Ceban e tre di Ciccolella per scuotere Castellana, ma Ortona tiene il vantaggio con Bertoli e Marshall: 20-14. Fanizza continua a sollecitare i centrali: Ciccolella per il 22-18. Marshall e Bertoli, però, portano Ortona sul 24-19. Dopo il quinto ace della gara, Cianciotta mette in rete la battuta del 25-21.

Ortona parte meglio anche nel terzo set: 8-5. Spinge la Sieco Service fino al 13-9. La Bcc Tecbus prova a reagire (13-11), ma Patriarca dal centro e con il muro firma il 15-11. Castellana risale ancora con due di Cianciotta e due di Bermudez (17-17). Si apre un’altra fase del set, non bella ma intensa. Due muri (19-20) e il primo tempo (20-21) di Ceban per il break Castellana. Passano anche Ciccolella e Patriarca dal centro: 22-22. Ortona allunga con due block out di Marshall (24-22) e trova con Patriarca il muro decisivo per il 25-22.

L’ace di Bertoli (3-1) lancia Ortona, i block out di Bermudez e Cianciotta spingono Castellana (3-4). La Bcc Tecbus prova il break con un altro ace di Cianciotta (4-7) e con il tap in di Bermudez (7-10). Il colombiano tiene Castellana avanti sull’11-14, Fabi prova a trascinare Ortona con due muri (15-20). La Bcc Tecbus resiste alla rimonta della Sieco Service: Ceban (17-23) e due di Cianciotta per il 17-25.

Scatta meglio Ortona all’alba del quinto set: 2-0. Bermudez e Cianciotta rimettono in corsa Castellana (3-2). Il block out di Del Vecchio vale il 6-3 che costringe Cruciani al time out, il tap in di Bermudez e due di Pol per la risposta Bcc Tecbus: 7-7. L’ace di Bermudez vale sorpasso e cambio campo: 7-8. Ceban dal centro e muro di Cianciotta: Castellana prova lo strappo decisivo sull’8-10. Ancora Cianciotta e Bermudez in block out (10-12), sempre il 14 gialloblù per il 10-13. Ciccolella e un altro block out di Cianciotta per l’11-15 finale.

Sieco Service Ortona – Bcc Tecbus Castellana Grotte 2-3

22-25 (28’), 25-21 (27’), 25-22 (29’), 17-25 (23’), 11-15 (20’)

Ortona: Dimitrov 2, Bertoli 15, Patriarca 10, Cantagalli 4, Marshall 25, Fabi 7, Benedicenti (L), Del Vecchio 6, Di Giulio, Tognoni. ne Broccatelli (L), Falcone, Donatelli, Lanci E.

All. Lanci N., II all. Di Pietro, ass. all. Colella, scout Ottalagana.

Battute vincenti/errate: 5/13

Muri: 11

Ricezione positiva/perfetta: 55/37. Attacco: 47

Errori gratuiti: 5 att / 8 ric.

Castellana Grotte: Fanizza 3, Cianciotta 29, Ciccolella 12, Bermudez 26, Pol 7, Ceban 11, Battista (L), Rampazzo, Guadagnini, Iervolino, Compagnoni. ne Menchetti, Balestra.

All. Cruciani, II All. Barbone, ass. all. Calisi, scout Maggio.

Battute vincenti/errate: 8/17

Muri: 17

Ricezione positiva/perfetta: 59/42. Attacco: 48

Errori gratuiti: 11 att / 5 ric

Arbitri: Michele Marotta di Prato, Mariano Gasparro di Agropoli (Sa)

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp